Сили оборони України встановили новий рекорд за кількістю втрат російської армії впродовж одного місяця від початку повномасштабного вторгнення.

Сили оборони встановили щомісячний рекорд втрат РФ

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, станом на 29 жовтня 2026 року втрати РФ у живій силі за місяць сягнули 49 040 військових. Це найвищий місячний показник за весь період повномасштабної війни, хоча до завершення жовтня залишається ще три доби.

Попередній рекорд було зафіксовано у грудні 2024 року, коли російська армія втратила 48 670 осіб.

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Водночас середньодобові втрати окупантів у жовтні становлять близько 1 750 військових.

Статистика свідчить про суттєве зростання втрат російських військ протягом 2026 року. Зокрема, у лютому цей показник становив 26 090 осіб, у вересні зріс до 46 230, а за неповний жовтень уже перевищив 49 тис.

Зазначається, що такі темпи втрат перевищують можливості Росії щодо поповнення особового складу своїх підрозділів.

Сили оборони України продовжують знищувати живу силу противника, щоб змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

Нагадаємо, що Сили оборони України протягом 21 жовтня 2026 року знешкодили 2 250 російських військових, що стало новим рекордом добових втрат особового складу армії РФ за весь період повномасштабної війни.

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