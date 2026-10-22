Силы обороны Украины в течение 21 октября 2026 года уничтожили 2 250 российских военных. Это новый рекорд суточных потерь личного состава армии РФ за весь период полномасштабной войны.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Рекордные потери РФ за сутки: что известно

По данным Генштаба, в течение 21 октября украинские военные уничтожили 2 250 российских оккупантов.

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Это самый большой суточный показатель потерь личного состава российской армии с 24 февраля 2022 года.

Предыдущий рекорд зафиксировали 19 декабря 2024 года, когда, по данным Генштаба, потери РФ составили 2 200 военных. Таким образом, новый показатель превысил предыдущий на 50 человек.

В Генштабе также отметили, что три из пяти самых больших суточных показателей приходятся на сентябрь и октябрь 2026 года.

По данным Генерального штаба ВСУ, самые большие суточные потери армия РФ понесла:

21 октября 2026 года — 2 250 человек;

19 декабря 2024 года — 2 200 человек;

18 октября 2026 года — 2 100 человек;

27 сентября 2026 года — 2 090 человек;

28 ноября 2024 года — 2 030 человек.

По данным Генштаба, с начала 2026 года потери российской армии в личном составе составляют около 363 820 человек.

Общие потери РФ с начала полномасштабного вторжения, согласно обнародованным данным, достигли 1 572 790 военнослужащих.

В Генштабе отметили, что ежемесячные потери российских войск росли. В частности, в феврале 2026 года они составили 26 090 человек, а в сентябре — 46 230.

Сентябрь стал месяцем с наибольшими потерями российской армии с начала 2026 года.

По данным украинского командования, за неполные три недели октября потери российских войск уже приблизились к 37 тысячам человек.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны продолжают истощать наступательный потенциал российской армии.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 702-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.