За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали не менее 1560 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также военные подтвердили поражение одного вражеского самолета за

Сейчас смотрят

Потери врага на 29 октября 2026 года

личного состава — около 1 584 910 (+1 560) человек,

танков — 12 449 (+1),

боевых бронированных машин — 25 614 (+5),

артиллерийских систем — 51 699 (+25),

реактивных систем залпового огня — 2 245 (+4),

средств противовоздушной обороны — 1 727,

самолетов — 450 (+1 подтверждено за предыдущий период),

вертолетов — 356,

наземных робототехнических комплексов — 3 036 (+4),

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 587 409 (+1 614),

крылатых ракет — 5 140,

кораблей и катеров — 35,

подводных лодок — 2,

единиц автомобильной техники и автоцистерн — 168 010 (+272),

единиц специальной техники – 4 860 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 709-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.