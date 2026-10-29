Марта Бондаренко, редактор ленты
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В Киеве экстренные отключения света в двух районах
Сегодня в части Киева ввели экстренные отключения света.
Об этом сообщили в компании ДТЭК.
Выключение света в Киеве 29 октября
В частности, по команде Укрэнерго введены экстренные отключения в части Голосеевского и Соломенского районов.
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В ДТЭК напоминают, что во время экстренных отключений графики не действуют.
Об изменениях в графиках можно следить в телеграмм-канале.
Жителям столицы рекомендуют при необходимости выключить из розеток мощные электроприборы, чтобы предотвратить скачки напряжения во время восстановления подачи тока.
Напомним, что 25 октября из-за аварии в части Голосеевского, Соломенского и Шевченковского районов отсутствовало электроснабжение.
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