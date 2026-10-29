Сегодня в части Киева ввели экстренные отключения света.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Выключение света в Киеве 29 октября

В частности, по команде Укрэнерго введены экстренные отключения в части Голосеевского и Соломенского районов.

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В ДТЭК напоминают, что во время экстренных отключений графики не действуют.

Об изменениях в графиках можно следить в телеграмм-канале.

Жителям столицы рекомендуют при необходимости выключить из розеток мощные электроприборы, чтобы предотвратить скачки напряжения во время восстановления подачи тока.

Напомним, что 25 октября из-за аварии в части Голосеевского, Соломенского и Шевченковского районов отсутствовало электроснабжение.

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