Склад БпЛА, дронопорт и РЛС: Силы обороны поразили ряд объектов в РФ и на ВОТ
- Силы обороны Украины в течение 28–29 октября провели серию ударов по важным военным объектам российской армии.
- В Генеральном штабе ВСУ сообщили о поражении инфраструктуры противника на территории России и временно оккупированной части Донецкой области.
- Украинские военные объяснили, как результаты этих операций могут повлиять на возможности России осуществлять дальнейшие атаки.
В течение 28 октября и в ночь на 29 октября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов в Брянской области РФ и на временно оккупированной территории Донецкой области.
ВСУ поразили склад дронов, дронопорт и РС России в Брянщине
Как сообщил Генштаб ВСУ, вблизи населенного пункта Навля в Брянском районе украинские военные поразили три объекта, которые обеспечивали применение российских ударных беспилотников.
Речь идет о складе хранения дронов типа Герань, дронопорте и складе горюче-смазочных материалов.
Поражение этих объектов должно ослабить возможности российской армии совершать атаки по Украине и ее гражданской инфраструктуре беспилотниками разных модификаций.
Кроме того, на территории Брянской области Силы обороны атаковали две радиолокационные станции в районах Стародуба и Медведова.
Также под удары попали пункты управления БпЛА вблизи населенных пунктов Савлуково и Витовка.
Уничтожение или повреждение радиолокационных станций может привести к появлению пробелов в радиолокационной системе наблюдения противника.
В то же время в Донецкой области украинские военные поразили командно-наблюдательный пункт российских оккупантов в районе Новогродовки.
В Силах обороны отметили, что удары по военным объектам РФ производятся в соответствии с правом Украины на самооборону, предусмотренного статьей 51 Устава ООН.
Такие операции продлятся до полного прекращения российской вооруженной агрессии против Украины.