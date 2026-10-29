В течение 28 октября и в ночь на 29 октября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов в Брянской области РФ и на временно оккупированной территории Донецкой области.

ВСУ поразили склад дронов, дронопорт и РС России в Брянщине

Как сообщил Генштаб ВСУ, вблизи населенного пункта Навля в Брянском районе украинские военные поразили три объекта, которые обеспечивали применение российских ударных беспилотников.

Речь идет о складе хранения дронов типа Герань, дронопорте и складе горюче-смазочных материалов.

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Поражение этих объектов должно ослабить возможности российской армии совершать атаки по Украине и ее гражданской инфраструктуре беспилотниками разных модификаций.

Кроме того, на территории Брянской области Силы обороны атаковали две радиолокационные станции в районах Стародуба и Медведова.

Также под удары попали пункты управления БпЛА вблизи населенных пунктов Савлуково и Витовка.

Уничтожение или повреждение радиолокационных станций может привести к появлению пробелов в радиолокационной системе наблюдения противника.

В то же время в Донецкой области украинские военные поразили командно-наблюдательный пункт российских оккупантов в районе Новогродовки.

В Силах обороны отметили, что удары по военным объектам РФ производятся в соответствии с правом Украины на самооборону, предусмотренного статьей 51 Устава ООН.

Такие операции продлятся до полного прекращения российской вооруженной агрессии против Украины.

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