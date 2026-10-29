В НАТО анонсировали новое заседание в формате Рамштайн: объявлена дата и место
- В НАТО объявили дату следующего заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.
- Международные партнеры вновь соберутся для координации дальнейшей военной поддержки Украины.
- Организацию встречи обеспечат две европейские страны, которые продолжают играть важную роль в работе Контактной группы.
Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн запланировано на вторник, 17 ноября 2026 года.
Встреча состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Следующее заседание Рамштайна пройдет 17 ноября
Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.
Организаторами очередного заседания выступят Великобритания и Германия, которые будут совместно председательствовать на встрече.
В НАТО подтвердили, что именно эти две страны проведут заседание Контактной группы по обороне Украины 17 ноября.
Формат Рамштайн был начат в апреле 2022 года по инициативе Соединенных Штатов для координации международной военной поддержки Украины. В настоящее время в Контактную группу входят более 50 государств.
С января 2025 года, после смены администрации США, сопредседателями заседаний стали Великобритания и Германия.
Напомним, что предыдущая 36-я встреча в формате Рамштайн состоялась в начале сентября 2026 года. Тогда союзники объявили о дополнительных пакетах военной помощи, направленных на укрепление обороноспособности Украины.
В частности, 8 сентября Германия сообщила о решении передать Украине ракеты PAC-2 из запасов Бундесвера.