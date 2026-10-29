Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн запланировано на вторник, 17 ноября 2026 года.

Встреча состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Следующее заседание Рамштайна пройдет 17 ноября

Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.

Сейчас смотрят

Организаторами очередного заседания выступят Великобритания и Германия, которые будут совместно председательствовать на встрече.

В НАТО подтвердили, что именно эти две страны проведут заседание Контактной группы по обороне Украины 17 ноября.

Формат Рамштайн был начат в апреле 2022 года по инициативе Соединенных Штатов для координации международной военной поддержки Украины. В настоящее время в Контактную группу входят более 50 государств.

С января 2025 года, после смены администрации США, сопредседателями заседаний стали Великобритания и Германия.

Напомним, что предыдущая 36-я встреча в формате Рамштайн состоялась в начале сентября 2026 года. Тогда союзники объявили о дополнительных пакетах военной помощи, направленных на укрепление обороноспособности Украины.

В частности, 8 сентября Германия сообщила о решении передать Украине ракеты PAC-2 из запасов Бундесвера.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.