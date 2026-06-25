Международные партнеры поддержат восстановление поврежденной инфраструктуры, развитие генерации и подготовку энергосистемы к отопительному сезону 2026–2027 годов.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Итоги энергетического Рамштайна в Гданьске

Денис Шмыгаль отметил, что самый крупный пакет помощи анонсировали Соединенные Штаты Америки, которые выделят $175 млн. Также о новом финансировании сообщили Швеция (€137 млн), Норвегия (€77 млн), Литва (€4 млн), Эстония (€2,125 млн) и Исландия (€550 тыс.).

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Средства будут направлены на восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры, развитие распределенной генерации, закупку критически важного оборудования и подготовку украинской энергосистемы к следующему отопительному сезону.

Всего в заседании приняли участие представители 20 стран, Европейского Союза и шести международных организаций. Одной из главных тем стала подготовка энергосистемы Украины к зиме 2026–2027 годов на фоне продолжающихся российских атак на критическую инфраструктуру.

По данным Минэнерго, с начала полномасштабной войны Россия совершила более 6 тыс. атак на украинскую энергетику. Шмыгаль отметил, что для перезимовки следующей зимой Украине необходимо восстановить более 3 ГВт тепловой генерации.

В Фонде поддержки энергетики Украины в 2026 году уже накоплено более €317 млн, однако не обеспеченные потребности отрасли до сих пор превышают €650 млн.

– Наибольший объем приходится на восстановление и ремонт поврежденных энергетических объектов – €295 млн. На развитие распределенной генерации необходимо около €192 млн. Еще почти €148 млн требуется для формирования аварийного резерва и закупки критически важного оборудования, – перечислил министр.

Он также поблагодарил все страны, которые готовы передать и уже передают оборудование с выведенных из эксплуатации тепловых электростанций — это Литва, Германия, Латвия, Словакия, Австрия, Хорватия, Нидерланды.

Напомним, в ходе Ukraine Recovery Conference 2026 в Гданьске планируется заключение около 160 соглашений на общую сумму свыше €10 млрд.

Фото: Денис Шмыгаль

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