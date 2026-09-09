По итогам 36-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн партнеры объявили о новых пакетах военной поддержки.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины по итогам заседания в формате Рамштайн.

Рамштайн-36: какую помощь получит Украина

Одним из главных направлений новой помощи станет укрепление украинской противовоздушной обороны.

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В частности, Германия объявила о новых поставках ракет-перехватчиков для систем Patriot и самолетов F-16, а также о закупке дронов.

Великобритания выделит 100 млн фунтов на закупку американского вооружения через программу PURL. До конца года страна также планирует передать Украине еще 95 тыс. дронов и десятки тысяч артиллерийских снарядов повышенной дальности, профинансированных другими странами.

Нидерланды направят $300 млн на проект Линия дронов и передадут 300 ракет для противодействия беспилотникам.

Норвегия подтвердила объявленный ранее пакет на $200 млн для закупки ракет Patriot.

Испания выделит €2 млн на топливо через Агентство НАТО по поддержке и снабжению, а также передаст ракеты для систем ПВО и артиллерийские боеприпасы.

Польша готовит новый пакет военной помощи на €50 млн, в который, в частности, войдут средства противовоздушной обороны.

Литва выделит $10 млн на программу PURL, а Швеция объявила о пакете поддержки на $28 млн, половина которого — $14 млн — тоже пойдет на PURL.

Эстония заявила, что продолжит военную поддержку Украины в 2027 году на уровне не менее 0,25% своего ВВП.

Во время 36-го Рамштайна министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый также впервые представили международным партнерам План войны, по которому действуют Силы обороны Украины.

Однако его детали пока не разглашают.

Накануне на заседании Хмара озвучил наиболее насущные потребности украинской армии. Украина просит партнеров предоставить 300 ракет-перехватчиков для Patriot из имеющихся запасов, 500 ракет класса воздух-воздух, переносные зенитно-ракетные комплексы и 2 млрд долларов на беспилотники.

По словам министра, при поддержке партнеров и за счет кредита Евросоюза Украина уже заключает контракты примерно на тысячу ракет для Patriot, но большинство из них поступят в последующие годы.

Именно поэтому Киев предложил партнерам передать ракеты из своих запасов прямо сейчас в обмен на будущие поставки усовершенствованных ракет.

Напомним, что 36-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины прошло в виртуальном формате.

Со вступительными словами выступили генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, министр обороны Германии Борис Писториус, государственный секретарь обороны Великобритании Уэс Стритинг и заместитель министра обороны США по вопросам военной политики Элбридж Колби.

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