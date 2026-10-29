Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн заплановане на вівторок, 17 листопада 2026 року.

Зустріч відбудеться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Наступне засідання Рамштайну пройде 17 листопада

Про це повідомляє пресслужба Північноатлантичного альянсу.

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Організаторами чергового засідання виступлять Велика Британія та Німеччина, які спільно головуватимуть на зустрічі.

У НАТО підтвердили, що саме ці дві країни проведуть засідання Контактної групи з питань оборони України 17 листопада.

Формат Рамштайн започаткували у квітні 2022 року за ініціативи Сполучених Штатів для координації міжнародної військової підтримки України. Наразі до Контактної групи входять понад 50 держав.

Із січня 2025 року, після зміни адміністрації США, співголовами засідань стали Велика Британія та Німеччина.

Нагадаємо, що попередня, 36-та зустріч у форматі Рамштайн відбулася на початку вересня 2026 року. Тоді союзники оголосили про додаткові пакети військової допомоги, спрямовані на зміцнення обороноздатності України.

Зокрема, 8 вересня Німеччина повідомила про рішення передати Україні ракети PAC-2 із запасів Бундесверу.

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