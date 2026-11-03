За последние сутки произошло 191 боевое столкновение.

Противник нанес 44 авиаудара, сбросил 146 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для поражения 4 304 дрона-камикадзе и осуществил 1 946 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 3 ноября 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 714-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.