Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
1 мин.
Карта боевых действий на 3 ноября 2026 года — ситуация на фронте
За последние сутки произошло 191 боевое столкновение.
Противник нанес 44 авиаудара, сбросил 146 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для поражения 4 304 дрона-камикадзе и осуществил 1 946 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 3 ноября 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 714-е сутки.
Сейчас смотрят
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.