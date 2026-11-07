В ближайшие дни через Украину будет проходить холодный атмосферный фронт, поэтому следует ожидать осадков в виде снега, местами с дождем. Также ночью температура опустится до низких значений, а на дорогах утром возможна гололедица.

Однако ближе к середине следующей недели и следующим выходным ожидается потепление, местами днем ​​будет до 15 градусов тепла.

Более подробно о прогнозе погоды в Украине на 10 дней эксклюзивно для Фактов ICTV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Погода в Украине на выходные

В субботу, 7 ноября, облачно с прояснениями.

— Сейчас через территорию Украины проходит холодный атмосферный фронт с северо-запада, поэтому 7-9 ноября будет сохраняться динамический характер погоды. В ночь на 7 ноября фронт будет влиять на большинство областей, а днем ​​в центральных, южных и восточных регионах ожидается небольшой снег и мокрый снег, на юге и на востоке — местами с дождем. Осадки будут незначительными и преимущественно локальными, – рассказывает Наталья Птуха.

В северных, центральных и восточных областях ночью и утром местами гололедица.

— Однако надолго гололедица не будет задерживаться, потому что в дневные часы будет стабильно плюсовая температура, — добавляет синоптикиня.

Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с, в южной части страны днем ​​местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в западных областях 1-6° мороза, днем ​​в Украине будет 0-6° тепла.

В воскресенье, 8 ноября, будет облачно с прояснениями. Осадки не прогнозируются.

В Прикарпатье ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-6° мороза, днем ​​0-6° тепла.

Погода в Украине 9-11 ноября

В понедельник, 9 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

На Правобережье ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в западных областях 1-6° мороза, днем ​​в Украине 3-8° тепла.

Во вторник, 10 ноября, будет облачно с прояснениями, без осадков.

В Украине, кроме запада, ночью и утром местами прогнозируется туман.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла, на крайнем юге страны до 12°.

В среду, 11 ноября, по всей Украине будет облачно.

Ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях, днем ​​по Украине, кроме востока, пройдет мокрый снег и дождь.

Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла, на крайнем юге страны до 12°.

Консультативный прогноз на 12 – 15 ноября

На протяжении этих дней ожидаются осадки преимущественно в виде дождя. Только 12 ноября в западных областях, а 13 ноября на остальной части Украины будет преимущественно без осадков.

– После 12 ноября в Украине повысится температура, не будет даже ночных морозов. Ночью температура будет 0-6° тепла, днем ​​4-11° тепла, – рассказывает Наталья Птуха.

Таким образом, после прохождения атмосферного фронта, начиная с 8 ноября, в Украине осадки не прогнозируются, ожидается погода с солнечными прояснениями.

В то же время, 11 ноября в Украину придет новый атмосферный фронт, который принесет осадки и увеличение облачности. Вместе с тем, ожидается некоторое повышение температуры, ночные морозы отступят.

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