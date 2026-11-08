Европа присоединится к переговорам в Абу-Даби — глава МИД Франции
- Европейские страны планируют присоединиться к предстоящим переговорам по завершению войны России против Украины.
- Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о позиции Парижа и участии европейских представителей во встрече.
- Ожидается, что во время переговоров стороны обсудят возможные пути прекращения войны и вопросы долгосрочной безопасности.
Европейские представители присоединятся к переговорам по завершению войны в Украине, которые запланированы на 10-11 ноября в Абу-Даби. В частности, участие во встрече подтвердила Франция.
Европа присоединится к переговорам в Абу-Даби
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции RTL, передает издание Reuters.
По его словам, европейские страны будут широко представлены на предстоящих переговорах. Франция также направит свою делегацию для участия в обсуждениях.
— Европейцы будут хорошо представлены, Франция будет в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих обсуждениях, – сказал Барро в интервью.
В то же время Барро отметил, что пока не может назвать имена французских представителей, которые поедут в Абу-Даби, однако заверил, что Париж обязательно присоединится к переговорному процессу.
Напомним, ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что 10-11 ноября Вашингтон планирует организовать в Абу-Даби трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, США и России.
Ожидается, что ключевыми темами встречи станут возможные пути прекращения российско-украинской войны, договоренности по послевоенным гарантиям безопасности и меры по деэскалации.