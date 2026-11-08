Европейские представители присоединятся к переговорам по завершению войны в Украине, которые запланированы на 10-11 ноября в Абу-Даби. В частности, участие во встрече подтвердила Франция.

Европа присоединится к переговорам в Абу-Даби

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции RTL, передает издание Reuters.

По его словам, европейские страны будут широко представлены на предстоящих переговорах. Франция также направит свою делегацию для участия в обсуждениях.

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— Европейцы будут хорошо представлены, Франция будет в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих обсуждениях, – сказал Барро в интервью.

В то же время Барро отметил, что пока не может назвать имена французских представителей, которые поедут в Абу-Даби, однако заверил, что Париж обязательно присоединится к переговорному процессу.

Напомним, ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что 10-11 ноября Вашингтон планирует организовать в Абу-Даби трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, США и России.

Ожидается, что ключевыми темами встречи станут возможные пути прекращения российско-украинской войны, договоренности по послевоенным гарантиям безопасности и меры по деэскалации.

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