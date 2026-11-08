Європа долучиться до переговорів в Абу-Дабі – очільник МЗС Франції
- Європейські країни планують долучитися до майбутніх переговорів щодо завершення війни Росії проти України.
- Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив про позицію Парижа та участь європейських представників у зустрічі.
- Очікується, що під час переговорів сторони обговорять можливі шляхи припинення війни та питання довгострокової безпеки.
Європейські представники долучаться до переговорів щодо завершення війни в Україні, які заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі. Зокрема, участь у зустрічі підтвердила Франція.
Європа долучиться до переговорів в Абу-Дабі
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі радіостанції RTL, передає видання Reuters.
За його словами, європейські країни будуть широко представлені на майбутніх переговорах. Франція також відправить свою делегацію для участі в обговореннях.
– Європейці будуть добре представлені; Франція буде в Абу-Дабі, щоб взяти участь в цих обговореннях, – сказав Барро в інтерв’ю.
Водночас Барро зазначив, що наразі не може назвати імена французьких представників, які поїдуть до Абу-Дабі, однак запевнив, що Париж обов’язково долучиться до переговорного процесу.
Нагадаємо, раніше спецпосланець президента США Стів Віткофф повідомив, що 10–11 листопада Вашингтон планує організувати в Абу-Дабі тристоронні переговори за участю делегацій України, США та Росії.
Очікується, що ключовими темами зустрічі стануть можливі шляхи припинення російсько-української війни, домовленості щодо післявоєнних гарантій безпеки та заходи з деескалації.