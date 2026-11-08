Європейські представники долучаться до переговорів щодо завершення війни в Україні, які заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі. Зокрема, участь у зустрічі підтвердила Франція.

Європа долучиться до переговорів в Абу-Дабі

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі радіостанції RTL, передає видання Reuters.

За його словами, європейські країни будуть широко представлені на майбутніх переговорах. Франція також відправить свою делегацію для участі в обговореннях.

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– Європейці будуть добре представлені; Франція буде в Абу-Дабі, щоб взяти участь в цих обговореннях, – сказав Барро в інтерв’ю.

Водночас Барро зазначив, що наразі не може назвати імена французьких представників, які поїдуть до Абу-Дабі, однак запевнив, що Париж обов’язково долучиться до переговорного процесу.

Нагадаємо, раніше спецпосланець президента США Стів Віткофф повідомив, що 10–11 листопада Вашингтон планує організувати в Абу-Дабі тристоронні переговори за участю делегацій України, США та Росії.

Очікується, що ключовими темами зустрічі стануть можливі шляхи припинення російсько-української війни, домовленості щодо післявоєнних гарантій безпеки та заходи з деескалації.

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