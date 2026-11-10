Всего за последние сутки произошло 148 боевых столкновений.

Противник нанес 48 авиаударов, сбросил 163 управляемые авиабомбы. Кроме того, он задействовал для атак 4 608 дронов-камикадзе и осуществил 1 967 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 10 ноября 2026

Фото: Факти
Фото: Факти
Фото: Факти

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 721 сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

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