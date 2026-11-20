Смена календарного месяца не повлечет пересмотра правил пересечения государственной границы. В декабре мужчины в Украине по-прежнему будут выезжать за границу на условиях, действующих во время военного положения.

Однако право покинуть страну имеют несколько категорий мужчин. Одни могут пересекать границу по возрасту, другие — из-за инвалидности, семейных обстоятельств, состояния здоровья или служебной необходимости. Для каждого основания установлены свои требования.

Факты ICTV выяснили, изменятся ли правила выезда мужчин за границу с 1 декабря 2026 года, кто сможет пересечь границу и какие документы придется предъявить пограничникам.

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Выезд мужчин за границу: изменения с 1 декабря

Общих послаблений или дополнительных ограничений на выезд мужчин с 1 декабря не будет. Порядок пересечения границы во время военного положения определяет постановление Кабмина № 57. В нем содержится перечень категорий граждан, которые могут покидать Украину, а также документы, необходимые для подтверждения права на поездку.

Однако постановлением № 1391 правительство утвердило порядок аэромедицинской эвакуации воздушными судами ГСЧС. Этим документом также обновили пункт 2-7 Правил № 57.

Теперь специальный порядок выезда на лечение за границу распространяется не только на пострадавших представителей сил обороны и безопасности, но и на других людей, пострадавших в результате российской военной агрессии.

Для такой поездки необходимы медицинское заключение о необходимости лечения за границей и письмо Минздрава с перечнем пациентов, согласованным с иностранной стороной и подтверждающим готовность зарубежных медучреждений принять их на лечение. Также предусмотрена возможность сопровождения одним членом семьи первой степени родства.

Эти изменения не касаются общего порядка выезда военнообязанных мужчин. Они не дают права покинуть Украину только на основании медицинской справки или самостоятельно полученного приглашения от иностранной клиники.

Выезд мужчин за границу в декабре: кто может уехать без отдельного разрешения

Для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет во время военного положения действуют ограничения на выезд. При этом для мужчин младшего и старшего возраста предусмотрены другие условия.

От 18 до 22 лет включительно. Эти граждане могут выезжать за границу. Для этого необходимо иметь загранпаспорт и военно-учетный документ. Право мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно закреплено пунктом 2-19 Правил № 57.

От 23 до 59 лет включительно. Мужчины могут выехать только при наличии одного из оснований, предусмотренных Правилами № 57. Одного загранпаспорта или бронирования недостаточно.

От 60 лет. Мужчины могут пересекать границу без ограничений, установленных для военнообязанных мужчин призывного возраста.

Семейные обстоятельства и инвалидность: кому разрешен выезд за границу с 1 декабря

Отдельные исключения предусмотрены для мужчин, у которых есть семейные обстоятельства или которые должны сопровождать человека, нуждающегося в помощи.

В частности, пересечь границу могут:

мужчины с инвалидностью I, II или III группы;

отцы трех и более детей в возрасте до 18 лет;

одинокие отцы, самостоятельно воспитывающие ребенка;

мужчины, воспитывающие ребенка с инвалидностью;

отцы совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы, если соблюдены установленные условия;

мужчины, сопровождающие жену с инвалидностью;

мужчины, сопровождающие родителей или родителей жены с инвалидностью I или II группы;

лица, осуществляющие постоянный уход за человеком, который в нем нуждается.

Для каждого случая предусмотрены отдельные требования. Например, многодетный отец должен подтвердить наличие трех или более детей в возрасте до 18 лет. Пограничники также проверяют сведения об уплате алиментов. Если задолженность превышает сумму платежей за три месяца, это может стать препятствием для выезда на данном основании.

Для сопровождения человека с инвалидностью нужны документы, подтверждающие его статус, а также родственные связи, если они имеют значение для конкретного исключения. В случаях постоянного ухода необходимо подтвердить сам факт ухода и потребность человека в нем.

Перечень таких оснований содержится в пунктах 2-1 и 2-2 Правил № 57.

Забронированные работники: можно ли выехать в служебную командировку в декабре

Бронирование защищает работника от призыва на военную службу на период его действия. Но оно не отменяет ограничений на пересечение границы. Поэтому мужчина с действующим бронированием не получает автоматического права на выезд. Для поездки за границу ему необходимо отдельное основание.

Другие требования установлены для служебных командировок отдельных категорий работников. В частности, пункт 2-14 Правил № 57 предусматривает специальный порядок для определенных должностных лиц и работников государственных органов и предприятий.

В таких случаях необходимо решение о служебной командировке. Одного подтверждения бронирования для прохождения пограничного контроля недостаточно.

Перед поездкой работнику стоит проверить, относится ли он к категории, для которой предусмотрен такой порядок, и оформлены ли все необходимые документы.

Отдельные правила для журналистов и работников медиа

Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, работающие в медиа и сфере стратегических коммуникаций, также могут выезжать за границу по специальным правилам.

Порядок предусматривает служебные поездки для участия в международных мероприятиях. Для этого необходимо получить согласование Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины и подготовить документы, подтверждающие цель командировки.

В зависимости от категории работника и основания поездки могут понадобиться приглашение от организаторов мероприятия, письмо-согласование, паспорт и военно-учетный документ.

Отдельные условия предусмотрены для работников культуры и кинематографии. Их служебные поездки также требуют соответствующего согласования.

Какие документы проверят пограничники в декабре и когда могут отказать

При пересечении границы мужчины должны предъявить загранпаспорт. Если на них распространяются требования воинского учета, необходим также военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.

Другие документы зависят от основания поездки. Это могут быть свидетельства о рождении детей, документы об инвалидности, подтверждение родственных связей, заключение о необходимости ухода или приказ о служебной командировке.

Пограничники проверяют, действительно ли документы дают мужчине право на выезд. Если основание не подтверждено или необходимых документов нет, в пересечении границы могут отказать.

Порядок отказа определяет статья 14 закона Украины № 1710-VI О пограничном контроле. В случае отказа пограничники должны предоставить письменное решение с указанием причин.

Перед поездкой стоит проверить актуальность военно-учетных сведений, срок действия документов и наличие всех подтверждений. Это поможет избежать проблем во время пограничного контроля.

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