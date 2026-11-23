С начала 2026 года Силы обороны Украины уничтожили 1 004 российских танка.

Общая масса тысячи таких боевых машин составляет примерно 45 тыс. тонн, что в шесть раз превышает массу металлической конструкции Эйфелевой башни.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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По данным Генштаба, с начала 2026 года российская армия потеряла уже 1 004 танка.

Основу танкового парка РФ составляют машины Т-72, Т-80 и Т-90, масса которых в зависимости от модификации колеблется от 41 до 46 тонн.

В Генштабе подсчитали, что тысяча таких танков весит примерно 45 тыс. тонн. Для сравнения: на строительство металлической конструкции Эйфелевой башни в Париже ушло около 7 300 тонн железа.

В Генеральном штабе отметили, что уничтожение российской бронетехники — результат ежедневной работы артиллеристов, операторов беспилотных систем, противотанковых стрелков, пилотов и пехотинцев.

По словам военных, каждый уничтоженный танк означает ослабление наступательных возможностей российской армии и помогает защищать украинские позиции.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны будут продолжать уничтожать технику противника до тех пор, пока не прекратится российская вооруженная агрессия против Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 734-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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