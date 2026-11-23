Від початку 2026 року Сили оборони України знищили 1 004 російські танки.

Загальна маса тисячі таких бойових машин становить приблизно 45 тис. тонн, що у шість разів перевищує масу металевої конструкції Ейфелевої вежі.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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За даними Генштабу, від початку 2026 року російська армія втратила вже 1004 танки.

Основу танкового парку РФ становлять машини Т-72, Т-80 і Т-90, маса яких залежно від модифікації коливається від 41 до 46 тонн.

У Генштабі підрахували, що тисяча таких танків важить приблизно 45 тис. тонн. Для порівняння, на будівництво металевої конструкції Ейфелевої вежі в Парижі використали близько 7 300 тонн заліза.

У Генеральному штабі зазначили, що знищення російської бронетехніки є результатом щоденної роботи артилеристів, операторів безпілотних систем, протитанкістів, пілотів і піхотинців.

За повідомленням військових, кожен знищений танк означає зменшення наступальних можливостей російської армії та допомагає захищати українські позиції.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжуватимуть знищувати техніку противника до припинення російської збройної агресії проти України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 734-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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