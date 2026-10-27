Почти $54 млн от Норвегии: Украина получит деньги на восстановление энергосистемы
- Правительство Норвегии объявило о выделении 500 млн крон (около $54 млн) в поддержку украинской энергетики накануне зимы.
- Деньги направят через Фонд поддержки энергетики Украины на закупку оборудования и восстановление поврежденной инфраструктуры.
Правительство Норвегии объявило о предоставлении 500 млн норвежских крон (около $54 млн) в поддержку и укрепление украинского энергетического сектора в преддверии зимнего периода.
Об этом говорится в сообщении норвежского правительства.
Помощь Норвегии для восстановления энергетики Украины
О выделении очередного пакета помощи Украине в размере 500 млн крон в ноябре и декабре объявил министр энергетики Норвегии Терье Аасланд во время визита в Киев 27 октября.
— Украина входит в новую военную зиму. Чтобы обеспечить максимально стабильное энергоснабжение и избежать тяжелых гуманитарных последствий крайне важно, чтобы Украина получила деньги на приобретение оборудования для укрепления и восстановления критической инфраструктуры, поврежденной в результате российских бомбардировок, — подчеркнул он.
Выделенные деньги направят в рамках программы имени Нансена, рассчитанной до 2026 года, через Фонд поддержки энергетики Украины (Ukraine Energy Support Fund — UESF).
Этот механизм позволяет оперативно направлять финансовые ресурсы на срочные нужды:
- ремонтные работы в объектах энергетики;
- закупку нового оборудования, в частности, силовых кабелей для стабилизации снабжения;
- инвестиции в наиболее критические участки сети.
Общий объем поддержки от Норвегии
С начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Норвегия направила более 16 миллиардов норвежских крон ($1,72 млрд) в поддержку украинского энергосектора.
В частности, деньги перераспределили на закупку газа, восстановление инфраструктуры и новые технические решения.
Напомним, ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что в 2027 году страна сохранит военную, гуманитарную и финансовую помощь Украине на уровне около $9 млрд.