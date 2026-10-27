Правительство Норвегии объявило о предоставлении 500 млн норвежских крон (около $54 млн) в поддержку и укрепление украинского энергетического сектора в преддверии зимнего периода.

Об этом говорится в сообщении норвежского правительства.

Помощь Норвегии для восстановления энергетики Украины

О выделении очередного пакета помощи Украине в размере 500 млн крон в ноябре и декабре объявил министр энергетики Норвегии Терье Аасланд во время визита в Киев 27 октября.

Сейчас смотрят

— Украина входит в новую военную зиму. Чтобы обеспечить максимально стабильное энергоснабжение и избежать тяжелых гуманитарных последствий крайне важно, чтобы Украина получила деньги на приобретение оборудования для укрепления и восстановления критической инфраструктуры, поврежденной в результате российских бомбардировок, — подчеркнул он.

Выделенные деньги направят в рамках программы имени Нансена, рассчитанной до 2026 года, через Фонд поддержки энергетики Украины (Ukraine Energy Support Fund — UESF).

Этот механизм позволяет оперативно направлять финансовые ресурсы на срочные нужды:

ремонтные работы в объектах энергетики;

закупку нового оборудования, в частности, силовых кабелей для стабилизации снабжения;

инвестиции в наиболее критические участки сети.

Общий объем поддержки от Норвегии

С начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Норвегия направила более 16 миллиардов норвежских крон ($1,72 млрд) в поддержку украинского энергосектора.

В частности, деньги перераспределили на закупку газа, восстановление инфраструктуры и новые технические решения.

Напомним, ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что в 2027 году страна сохранит военную, гуманитарную и финансовую помощь Украине на уровне около $9 млрд.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.