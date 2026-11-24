Украина не соглашается на территориальные уступки России за счет Донбасса, поскольку такой шаг может привести к проигрышу в войне.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во вторник, 24 ноября, во время Конгресса местных и региональных властей.

Зеленский назвал выход из Донбасса проигрышем в войне

По словам главы государства, уход украинских войск из Донбасса будет означать поражение Украины в войне.

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Президент уточнил, что речь идет не об отступлении во время боевых действий, а о добровольном решении оставить украинскую территорию.

— Я имею в виду отступать не из-за боевых действий, а самим по себе принять решение и оставить свою землю, – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что вопрос Донбасса не сводится лишь к передаче определенного количества гектаров украинской земли.

Поскольку, по его словам, никакие гарантии безопасности не исключают риска дальнейших территориальных требований после добровольной передачи части государства России.

Напомним, во время мирных переговоров представители США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер по требованию РФ подняли вопрос возможного вступления Украины в НАТО в обмен на вывод украинских войск из Донбасса.

По словам Владимира Зеленского, американская сторона впервые спросила, согласится ли Украина оставить Донбасс при условии вступления в Альянс.

В ответ президент заявил, что Украина не отступит и не отдаст свои земли.

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