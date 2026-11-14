Американская сторона во время переговоров впервые поинтересовалась у Украины, готова ли она вывести войска из Донбасса, если страну примут в НАТО. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ни в коем случае не будет признавать оккупированные территории российскими, однако в случае получения от партнеров конкретного целостного пакета безопасности он вынесет этот вопрос на обсуждение с обществом.

Об этом президент Украины рассказал во время общения с журналистами.

США спросили, выйдет ли Украина из Донбасса в обмен на НАТО

По словам Зеленского, ранее подобные вопросы от представителей США не звучали, а позиция Украины относительно территориальных уступок Украины остается неизменной.

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— Я не раз говорил: Украина не отступает и не отдает свои земли террористам. Американцы задали вопрос: а если Украина будет в НАТО, то выйдет из Донбасса? Это было впервые, — сообщил президент.

Зеленский объяснил, что в настоящее время Украина обсуждает с партнерами целостный пакет безопасности, который может стать основой переговорной позиции. Он включает несколько ключевых элементов:

конкретные гарантии безопасности НАТО и Европейского Союза;

сохранение сильной украинской армии (определенная численность военных, обеспечение оружием и финансовая поддержка на конкретный период);

План восстановления (Prosperity Plan), подкрепленный настоящими средствами с верно определенными источниками финансирования.

Президент подчеркнул, что сейчас конкретики по этому пакету еще нет и продолжается его обсуждение. Однако если США вместе с другими союзниками из НАТО официально подтвердят такие условия, то президент обратится за решением к украинцам, хотя вопрос признания российской оккупации даже не будет рассматриваться.

— Если американская сторона нам это подтвердит вместе с другими коллегами по НАТО, то тогда я спрошу мнение нашего общества: принимаем или не принимаем? Я не имею права этого не сделать по своему усмотрению. Если будет такое предложение, как президент, я выйду в открытый диалог с обществом и скажу: смотрите, вот где мы есть, партнеры объединились и они видят это дальше так. Безусловно, без какого-либо признания оккупированных территорий Россией, — отметил он.

Комментируя переговорный процесс, президент отметил представителям США, что доверять Кремлю невозможно, поскольку российский диктатор Владимир только усложняет процесс и затягивает завершение войны.

— Когда Путин говорит что-то о государственных границах, то это точно не уменьшение территории России, правильно? Поэтому веры товарищу в Кремле нет, – утверждает он.

По мнению Зеленского, обретение членства в НАТО уменьшило бы вероятность повторной агрессии против Украины, а именно вопрос вступления сейчас снова находится в повестке дня, поскольку Украина способна усилить Организацию Североатлантического договора.

Необходимым минимумом президент назвал предоставление Киеву гарантий безопасности по аналогии со Статьей 5 договора НАТО. В то же время он отметил, что не имеет полной уверенности в безотказности этого механизма, напомнив, что в единстве союзники НАТО применили его только однажды — после терактов в США в 2001 году.

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