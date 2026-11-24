Україна не погоджується на територіальні поступки Росії за рахунок Донбасу, оскільки такий крок може призвести до програшу у війні.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вівторок, 24 листопада, під час Конгресу місцевих та регіональних влад.

Зеленський назвав вихід із Донбасу програшем у війні

За словами глави держави, відхід українських військ із Донбасу означатиме поразку України у війні.

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Президент уточнив, що йдеться не про відступ під час бойових дій, а про добровільне рішення залишити українську територію.

– Я маю на увазі відступати не через бойові дії, а самим по собі прийняти рішення і залишити свою землю, – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що питання Донбасу не зводиться лише до передачі певної кількості гектарів української землі.

Оскільки, за його словами, жодні гарантії безпеки не виключають ризику подальших територіальних вимог після добровільної передачі частини держави Росії.

Нагадаємо, під час мирних переговорів представники США Стівен Віткофф і Джаред Кушнер на вимогу РФ порушили питання можливого вступу України до НАТО в обмін на виведення українських військ із Донбасу.

За словами Володимира Зеленського, американська сторона вперше запитала, чи погодиться Україна залишити Донбас за умови вступу до Альянсу.

У відповідь президент заявив, що Україна не відступить і не віддасть свої землі.

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