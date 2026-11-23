Украина до сих пор не получила четких ответов на гарантии безопасности типа статьи 5 НАТО, а реальная защита Европы от постоянной российской угрозы возможна только вместе с Украиной.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения в Парламентскую ассамблею НАТО.

Зеленский о членстве Украины в НАТО

Президент обратил внимание на то, что сейчас одним из ключевых условий мирной жизни после завершения войны называют надежные гарантии безопасности для Украины, которые некоторые очерчивают как статья 5. Зеленский призвал прямо говорить о более действенном варианте — вступлении Украины в НАТО.

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— Разве не эффективнее было бы просто принять Украину в НАТО? Разве не было бы лучше для всех нас, для каждого? Не дешевле ли воплотить? И не надежнее ли, когда речь идет о реальном обеспечении безопасности? – подчеркнул он.

По словам Зеленского, обсуждение гарантий, подобных статье 5, требует ответов на конкретные практические вопросы о том, какие именно страны поддержат Украину в случае повторного нападения и что конкретно будут делать партнеры в ответ, какие войска будут заранее размещены на украинской территории, сколько будет стоить реализация таких механизмов и действительно ли они будут работать.

Президент утверждает, что, несмотря на уважение таких инициатив, Украина пока не услышала четких и конкретных ответов, хотя делает все возможное, чтобы их получить.

Владимир Зеленский также отметил, что все страны НАТО уже заинтересованы в боевом опыте украинских военных, которые своими операциями на земле, на море и в небе доказали чрезвычайную эффективность сил обороны. Украина готова поделиться этими разработками и сделать их частью совместного опыта НАТО, сказал он.

Отдельно президент заявил, что нет никаких оснований верить, что через год или пять лет Россия станет другой страной. Он призвал взглянуть на последние сто лет российской истории, за которые, за исключением нескольких лет, РФ постоянно генерировала угрозы в форме холодных, гибридных, торговых, идеологических или горячих войн.

По мнению президента, нет никаких оснований считать, что через год или пять лет Россия изменится, поэтому демократические страны должны всегда иметь достаточно средств для защиты своих народов, но достичь этого можно только в сотрудничестве с Украиной.

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