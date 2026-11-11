В Европейском парламенте состоялись дебаты об украинских детях, которых Россия принудительно вывезла на свою территорию или тех, которые остаются на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, принявшая участие в дебатах по приглашению руководства Европарламента.

В Европарламенте обсудили похищенных украинских детей

— Ожидаем принятия соответствующей резолюции. Предварительно текст резолюции будет очень сильным! Европарламент намерен заявить, что действия РФ в отношении украинских детей соответствуют юридическому определению геноцида, и призывает государства ЕС официально признать их таковыми, – подчеркнула Елена Кондратюк.

Дебаты организовали по совместной инициативе заместителя председателя Верховной Рады Елены Кондратюк и вице-президента Европарламента Евы Копач.

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— Впервые во время дебатов акцентировано поднимался вопрос не только похищенных и вывезенных в Россию украинских детей, но и судьбы тех, кто находится на временно оккупированных территориях. А это как минимум 1,6 млн детей, – отметила Елена Кондратюк.

По ее словам, Европарламент уже не впервые обсуждает резолюцию, посвященную украинским детям, и планирует ее принять. Однако на этот раз документ имеет особое значение, поскольку сосредоточен на милитаризации и индоктринации несовершеннолетних украинцев.

На этом акцентировала внимание и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас, открывшая дебаты.

Она заявила о наличии многочисленных доказательств организованной Россией кампании по депортации украинских детей, их милитаризации и уничтожению национальной идентичности. Об этом свидетельствует и нынешний отчет ОБСЕ. По убеждению Каи Каллас, эти факты дают основания квалифицировать действия России как преступление против человечности.

Собственные проекты резолюций в Европарламент подали шесть политических групп. Их представители также выступили во время дебатов.

От крупнейшей политической силы Европарламента – Европейской народной партии – выступила вице-президент учреждения Ева Копач.

Она призвала взглянуть на войну глазами украинских детей, которых Россия разлучает с родными, принудительно передает на усыновление, лишает национальной идентичности и запрещает разговаривать на украинском языке.

— На всех моих встречах в Европарламенте на этой пленарной неделе я также буду говорить о следующих важных шагах: необходимости усиления санкций против всех причастных к преступлениям против детей и унификации санкционных списков. Это вопрос справедливости и ответственности. За каждым преступлением РФ против украинских детей стоят конкретные организации и люди, которые не должны чувствовать себя безнаказанными, – отметила вице-спикер.

Подводя итоги, заместитель председателя Верховной Рады отметила, что дебаты помогли привлечь внимание политических групп Европарламента с разными идеологическими взглядами к чувствительной теме преступлений России против украинских детей.

— Это чрезвычайно важно для огласки и адвокации санкций. Неприятие преступлений России против украинских детей объединяет даже те политические силы Европарламента, которые не всегда благосклонны к Украине. Ведь то зло, которое Россия совершает в отношении украинских детей, категорически противоречит любым европейским ценностям и человечности как таковой, – подытожила Елена Кондратюк.

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