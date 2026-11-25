Разрушение Керченского моста существенно ухудшило военную, экономическую и транспортную логистику России в оккупированном Крыму. Из-за повреждения автомобильного и железнодорожного сообщения, проблем с паромными переправами и рисков, которые сопровождают сухопутные маршруты, обеспечение полуострова становится все более сложным.

Об этом в эфире Radio NV рассказал глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

Как разрушение Керченского моста повлияло на ситуацию в Крыму

По мнению Эскендера Бариева, в таких условиях Крым постепенно превращается из непотопляемого крейсера, как его называли оккупанты, в котел, в котором российские войска будут ограничены в возможностях дальнейших военных действий.

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По его словам, последствия поражения Керченского моста можно рассматривать в четырех измерениях: военном, экономическом, политическом и логистическом.

Военный аспект заключается в том, что благодаря атакам и действиям Сил обороны мост получил значительные разрушения.

Экономические последствия связаны с падением арки и автомобильного пролета в Керчь-Еникальский канал. Это перекрыло судоходное сообщение между Азовским и Черным морями, а также повлияло на маршруты между реками Дон, Волга, а также Азовским и Черным морями.

Бариев подчеркнул, что расчистка канала станет для России серьезной проблемой.

Политическое измерение, по его словам, заключается в том, что разрушение объекта, который российский диктатор Владимир Путин ранее представлял как долговечный и нерушимый, влияет на настроения населения оккупированного Крыма и российского общества.

— Четвертое измерение — это уже о логистике в целом, потому что сейчас ситуация ухудшается, я бы сказал, даже ежечасно, — отметил Эскендер Бариев.

Он объяснил, что из-за отсутствия автомобильного пролета нормальное сообщение для автомобилей нарушено, железнодорожная инфраструктура также повреждена. Оккупанты пытаются восстанавливать движение поездов, однако затем снова проводят ремонтные работы.

Паромные переправы не обеспечивают сообщения с Крымом

Проблемы возникли и с паромными переправами через Керченский пролив. Сейчас погодные условия осложняют их работу из-за частых штормов.

По словам Бариева, из пяти паромов, которые были в распоряжении оккупантов, один полностью уничтожили, два отбуксировали, а еще два используют в качестве барж, поскольку они тоже получили повреждения.

Из-за этого возможности перевозки строительных материалов, автомобилей и других грузов существенно ограничены.

Не решает проблемы и сухопутный коридор, которым оккупанты рекомендуют пользоваться вместо Керченского моста.

Так называемая автомагистраль Новороссия проходит по опасной и загруженной дороге, поездка по ней требует значительно больше топлива.

Бариев обратил внимание, что на маршруте есть проблемы с заправками. Поэтому водителям приходится брать с собой дополнительный запас топлива, чтобы преодолеть расстояние, например, от Крыма до Таганрога.

Все эти обстоятельства негативно сказываются на обеспечении оккупированного полуострова.

Напомним, в ночь на 17 ноября подразделения СБУ вместе с Силами обороны Украины провели многоэтапную спецоперацию по поражению моста через Керченский пролив. В результате атаки автомобильная арка и пролет конструкции обрушились в воду.

В Генштабе ВСУ подтвердили разрушение пролета автомобильной части переправы и повреждение железнодорожной.

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