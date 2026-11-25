Руйнування Керченського мосту суттєво погіршило військову, економічну та транспортну логістику Росії в окупованому Криму. Через пошкодження автомобільного та залізничного сполучення, проблеми з поромними переправами й небезпеку сухопутного маршруту забезпечення півострова стає дедалі складнішим.

Про це в ефірі Radio NV розповів голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.

Як руйнування Керченського мосту вплинуло на ситуацію в Криму

На думку Ескендера Барієва, за таких умов Крим поступово перетворюється з непотоплюваного крейсера, як його називали окупанти, на котел, у якому російські війська будуть обмежені у можливостях подальших військових дій.

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За його словами, наслідки ураження Керченського мосту можна розглядати у чотирьох вимірах: військовому, економічному, політичному та логістичному.

Військовий аспект полягає в тому, що завдяки атакам і діям Сил оборони міст зазнав значних руйнувань.

Економічні наслідки пов’язані з падінням арки та автомобільного прольоту в Керч-Єнікальський канал. Це перекрило судноплавне сполучення між Азовським і Чорним морями, а також вплинуло на маршрути між річками Дон і Волга та Азовським і Чорним морями.

Барієв наголосив, що розчищення каналу стане для Росії серйозною проблемою.

Політичний вимір, за його словами, полягає в тому, що руйнування об’єкта, який російський диктатор Володимир Путін раніше представляв як довговічний і непорушний, впливає на настрої населення окупованого Криму та російського суспільства.

– Четвертий вимір – це вже про логістику в цілому, тому що зараз ситуація погіршується, я би сказав, навіть щогодинно, – зазначив Ескандер Барієв.

Він пояснив, що через відсутність автомобільного прольоту нормальне сполучення для автівок порушене, а залізнична інфраструктура також пошкоджена. Окупанти намагаються відновлювати рух поїздів, проте потім знову проводять ремонтні роботи.

Поромні переправи не забезпечують сполучення з Кримом

Проблеми виникли й із поромними переправами через Керченську протоку. Наразі погодні умови ускладнюють їхню роботу через часті шторми.

За словами Барієва, із п’яти поромів, які були в розпорядженні окупантів, один повністю знищили, два відбуксирували, а ще два використовують як баржі, оскільки вони теж зазнали пошкоджень.

Через це можливості перевезення будівельних матеріалів, автомобілів та інших вантажів суттєво обмежені.

Не вирішує проблеми й сухопутний коридор, яким окупанти рекомендують користуватися замість Керченського мосту.

Так звана автомагістраль Новоросія проходить небезпечною та завантаженою дорогою, а поїздка нею потребує значно більше пального.

Барієв звернув увагу, що на маршруті є проблеми із заправками. Тому водіям доводиться брати із собою додатковий запас пального, щоб подолати відстань, наприклад, від Криму до Таганрога.

Усі ці обставини негативно позначаються на забезпеченні окупованого півострова.

Нагадаємо, в ніч проти 17 листопада підрозділи СБУ разом із Силами оборони України здійснили багатоетапну спецоперацію з ураження мосту через Керченську протоку. Унаслідок атаки автомобільна арка та проліт конструкції обвалилися у воду.

У Генштабі ЗСУ підтвердили руйнування прольоту автомобільної частини переправи та пошкодження залізничної.

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