В ночь на 17 ноября подразделения СБУ совместно с Силами обороны провели многоэтапную спецоперацию по поражению Крымского моста. В результате ударов автомобильная арка и пролет сооружения упали в воду.

Об этом сообщили в СБУ и Генеральном штабе ВСУ.

Видео атаки на Крымский мост 17 ноября

По информации Службы безопасности, операция длилась около месяца и состояла из семи этапов. Первоначально украинские силы систематически уничтожали российские средства противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и радиолокационные средства. Это позволило нанести завершающий комплексный удар по самому мосту.

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Часть ударов СБУ нанесла самостоятельно, а на финальном этапе к операции присоединились другие составляющие Сил обороны Украины.

По данным СБУ, спецназовцы центра специальных операций Альфа поразили автомобильную часть моста ракетами-дронами Паляниця. После этого арка и пролет обрушились в воду. Также получила повреждения арка над железнодорожной частью моста.

В ходе спецоперации использовали широкий арсенал вооружения украинского производства. В частности, дроны Dovbush, Вендета, Da Vinci, Січень, Mich-2000, реактивные дроны Ruta, Паляниця, беспилотники большой дальности Ан-19, FP-1, крылатые ракеты FP-5 Фламінго и противокорабельные ракеты Р-360 Нептун.

В Генштабе подчеркнули, что Крымский мост является важным маршрутом поставок для российских войск. Им на оккупированный полуостров и дальше на Юг Украины россияне перевозили топливо, боеприпасы, военную технику и личный состав.

После повреждения мостов через Чонгар и в Геническе у российских оккупантов остается все меньше сухопутных маршрутов для обеспечения группировок в Крыму и на Юге Украины.

Сколько раз атаковали Крымский мост

Нынешняя спецоперация стала четвертым поражением Крымского моста. Предыдущие удары были:

в октябре 2022 года: СБУ подорвала на мосту грузовик со взрывчаткой;

в июле 2023 года: морские дроны Sea Baby атаковали опоры сооружения;

в июне 2025: СБУ провела подводное минирование опор моста.

В СБУ заявили, что операция в очередной раз продемонстрировала уязвимость российских систем защиты незаконных объектов на оккупированных территориях.

В Генштабе ВСУ отметили, что удары по военной инфраструктуре противника являются реализацией права Украины на самооборону, гарантированного статьей 51 Устава ООН.

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