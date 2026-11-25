Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко вместе полететь в Москву на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом украинский лидер заявил во время общения с журналистами 24 ноября в Берегово на Закарпатье.

Зеленский ответил на предложение Лукашенко полететь в Москву

Комментируя инициативу Лукашенко о совместной поездке в Москву, президент Украины отметил, что тот мог бы так же предложить Путину приехать в Киев.

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— Ну, он может взять Путина и прилететь с ним вместе в Киев. Тогда мы тоже гарантируем им безопасный прием, пожалуйста, это же переговоры, — сказал Зеленский.

В то же время глава государства подчеркнул, что в условиях войны проведение переговоров ни в Москве, ни в Киеве невозможно, а подобные предложения не способствуют завершению боевых действий.

— Зачем Лукашенко предлагает такие несерьезные вещи? Мы находимся в состоянии войны, мы не можем встречаться ни в Москве, ни в Киеве. Мы все это прекрасно понимаем. Когда кто-то так говорит, это просто несерьезный разговор. То есть этот человек не приближает нас к окончанию войны, — подчеркнул президент.

Зеленский также прокомментировал слова Лукашенко о том, что его можно взять с собой на самолет в российскую столицу.

— Он предлагает меня взять. Я ему чемодан, что ли? Взять меня на самолет и улететь. Ну, в Москву, зачем? — сказал глава государства.

Президент добавил, что такие неконструктивные предложения только засоряют информационное пространство и не приближают окончание войны.

Что Лукашенко предложил Зеленскому

В интервью французскому журналу Le Point Александр Лукашенко заявил, что готов выступить гарантом безопасности для Зеленского во время его возможной поездки в Москву.

Он предложил вместе с президентом Украины полететь в российскую столицу для переговоров с Путиным.

По мнению Лукашенко, Украина, Беларусь и Россия якобы могли бы быстрее договориться о завершении войны без участия европейских партнеров.

Напомним, 23 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на 72-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине заявил о готовности Украины к четырехсторонним переговорам с участием США, Европы и России.

По словам главы государства, международные партнеры намерены попробовать организовать такую встречу до Рождества. В то же время украинская сторона рассчитывает, что переговоры состоятся раньше.