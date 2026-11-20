Европейским странам не стоит отказываться от возможности провести переговоры с Россией в Москве, если они могут принести конкретные результаты.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Spiegel.

Писториус призывает Европу не отказываться от переговоров с РФ в Москве

По мнению главы Минобороны Германии, было бы ошибкой отклонять предложение российского диктатора Владимира Путина о проведении переговоров с представителями европейских стран в Москве.

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— Отклонить приглашение в Москву было бы абсолютно неправильным сигналом. Мы должны разговаривать. Только тот, кто разговаривает, может в конечном итоге достичь результатов, – заявил Писториус.

Министр подчеркнул, что главное – не приглашение, а результаты, которых удастся достичь по итогам переговоров. Среди них он назвал прекращение огня в Украине.

— Если он (президент РФ Владимир Путин, – Ред.) сейчас посылает первые сигналы и приглашает европейцев в Москву, то это следует приветствовать со всех сторон, – отметил Борис Писториус.

Он предупредил о риске того, что переговорный процесс может затянуться или превратиться в чисто дипломатическую формальность. В это время российские атаки на Украину могут продолжаться, а люди – погибать.

— Чтобы выяснить этот вопрос, мы должны поговорить друг с другом, – добавил немецкий министр.

В полдень Писториус вновь прокомментировал возможные переговоры с РФ. Он уточнил, что открыт для приглашения из Москвы, но не в саму Москву.

— То, что Москва не является желательным местом проведения, говорит само за себя, – заявил немецкий министр.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности Кремля согласиться на участие представителей Европы в переговорах по Украине.

Однако он выдвинул ультиматум: европейские представители должны сначала приехать в Москву и обсудить свои предложения.

Ранее Москва категорически выступала против привлечения представителей европейских стран к трехсторонним переговорам между Россией, Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Президент Финляндии Александр Стубб призвал лидеров Европы самостоятельно наладить прямой диалог с Путиным, не полагаясь в этом вопросе на США.

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