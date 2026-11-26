Гарантии безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 НАТО: почему Европа скептичнаДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Европейские дипломаты сомневаются в гарантиях безопасности Украины по аналогии со статьей 5 НАТО.
- В Европе отмечают, что Украина не может быть частично членом НАТО.
Европейские дипломаты скептически оценивают предложение американского переговорщика Джареда Кушнера по гарантиям безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 НАТО
Об этом сообщает Le Monde.
По мнению дипломатов, такая модель не дает четкого понимания механизма защиты Украины после войны.
Гарантии безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 НАТО
Ранее Джаред Кушнер заявил, что Россия якобы “комфортно относится к идее” гарантий безопасности для Украины, подобных статье 5 НАТО. Эта статья предусматривает принцип коллективной обороны, согласно которому нападение на одного члена блока рассматривается как нападение на всех.
Однако в Москве такую идею сразу отвергли. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в тот же день заявил, что любое “креативное решение” такого типа неприемлемо для Москвы.
Предложение Кушнера вызвало непонимание и среди европейских дипломатов. Они сомневаются, что Украина может получить гарантии, которые фактически будут воспроизводить механизм НАТО, не являясь членом Североатлантического блока.
— Что означает фраза “около статьи 5”? Вы либо в НАТО, либо вне его. Средины нет, — заявил дипломат одной из стран-членов НАТО.
Европейские страны стремятся сформировать основу для обсуждения долгосрочной безопасности континента с участием 27 государств-членов ЕС и Украины. В то же время в Европе снова звучат призывы к полноценному членству Украины в НАТО.
Президент Франции Эммануэль Макрон открыто поднял этот вопрос. Канцлер Германии Фридрих Мерц, со своей стороны, заявил, что отказ от вступления Украины в Альянс в 2008 году был ошибкой.