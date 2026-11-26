Европейские дипломаты скептически оценивают предложение американского переговорщика Джареда Кушнера по гарантиям безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 НАТО

Об этом сообщает Le Monde.

По мнению дипломатов, такая модель не дает четкого понимания механизма защиты Украины после войны.

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Гарантии безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 НАТО

Ранее Джаред Кушнер заявил, что Россия якобы “комфортно относится к идее” гарантий безопасности для Украины, подобных статье 5 НАТО. Эта статья предусматривает принцип коллективной обороны, согласно которому нападение на одного члена блока рассматривается как нападение на всех.

Однако в Москве такую ​​идею сразу отвергли. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в тот же день заявил, что любое “креативное решение” такого типа неприемлемо для Москвы.

Предложение Кушнера вызвало непонимание и среди европейских дипломатов. Они сомневаются, что Украина может получить гарантии, которые фактически будут воспроизводить механизм НАТО, не являясь членом Североатлантического блока.

— Что означает фраза “около статьи 5”? Вы либо в НАТО, либо вне его. Средины нет, — заявил дипломат одной из стран-членов НАТО.

Европейские страны стремятся сформировать основу для обсуждения долгосрочной безопасности континента с участием 27 государств-членов ЕС и Украины. В то же время в Европе снова звучат призывы к полноценному членству Украины в НАТО.

Президент Франции Эммануэль Макрон открыто поднял этот вопрос. Канцлер Германии Фридрих Мерц, со своей стороны, заявил, что отказ от вступления Украины в Альянс в 2008 году был ошибкой.

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