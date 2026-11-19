РФ готова к гарантиям безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 НАТО — Кушнер: что говорит ЗеленскийДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Джаред Кушнер заявил, что Россия готова рассматривать гарантии безопасности для Украины по принципу статьи 5 НАТО.
- Владимир Зеленский отметил, что Украина и партнеры пока не имеют общего понимания того, какие исключения будут предусматривать такие гарантии.
США удалось добиться того, чтобы Россия рассмотрела концепцию гарантий безопасности для Украины, основанных на принципе статьи 5 НАТО.
Об этом спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил на совместной пресс-конференции по итогам саммита Коалиции желающих в Берлине 19 ноября.
Кушнер о прогрессе в вопросе гарантий безопасности для Украины
— США удалось добиться того, чтобы Россия была готова рассматривать концепцию гарантий безопасности для Украины на основе статьи 5 НАТО, – заявил Джаред Кушнер.
По его словам, это значительное достижение, поскольку российская сторона согласилась рассматривать такой подход.
Кушнер признал, что у России есть немало скептицизма и недоверия к такой концепции. Именно поэтому важно восстановить диалог между Европой и Россией, чтобы стороны могли обсуждать эти вопросы непосредственно.
Джаред Кушнер отметил, что в последний раз представители Европы и России общались более четырех лет назад.
Он подчеркнул, что будущее соглашение о безопасности не должно основываться только на доверии или намерениях сторон. Необходимо создать систему стимулов и взаимных интересов, которая обеспечит выполнение договоренностей.
По словам спецпредставителя президента США, соглашение о безопасности должно предусматривать механизмы мониторинга, мощное сдерживание и серьезные последствия в случае его нарушения. Над разработкой такой системы, добавил он, все стороны должны работать совместно.
Кушнер подчеркнул, что для Соединенных Штатов предоставление Украине гарантий безопасности по принципу статьи 5 НАТО является чрезвычайно серьезным шагом.
По его словам, президент Дональд Трамп открыт к такой возможности, однако подобное решение должно соответствовать интересам США.
Зеленский о гарантиях безопасности по аналогии со статьей 5 НАТО
Президент Владимир Зеленский выразил сомнение, что Украина и международные партнеры имеют общее видение того, как именно должны работать гарантии безопасности для Украины на основе статьи 5 НАТО.
По его словам, американские представители обсуждали этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом, российской и европейской сторонами.
Президент отметил, что участники переговоров готовы приблизиться к предметному диалогу и конкретным результатам по созданию для Украины механизма безопасности на основе статьи 5.
— Они (американские представители, – Ред.) обсуждали это, как я понял, с президентом (Трампом, – Ред.), с российской стороной и с европейской стороной, что они действительно готовы приблизиться к этому, приблизиться к реальным переговорам, к реальным результатам переговоров, да, чтобы предложить Украине процесс обеспечения безопасности на основе статьи, – сказал Зеленский на пресс-конференции в Берлине.
Однако президент выразил сомнение, что Украина и партнеры одинаково понимают, какие именно исключения могут предусматривать гарантии на основе статьи 5 НАТО.
— Но я не уверен, что у нас есть общее понимание исключения относительно статьи 5, как мы это понимаем, – добавил он.