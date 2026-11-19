США удалось добиться того, чтобы Россия рассмотрела концепцию гарантий безопасности для Украины, основанных на принципе статьи 5 НАТО.

Об этом спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил на совместной пресс-конференции по итогам саммита Коалиции желающих в Берлине 19 ноября.

Кушнер о прогрессе в вопросе гарантий безопасности для Украины

— США удалось добиться того, чтобы Россия была готова рассматривать концепцию гарантий безопасности для Украины на основе статьи 5 НАТО, – заявил Джаред Кушнер.

По его словам, это значительное достижение, поскольку российская сторона согласилась рассматривать такой подход.

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Кушнер признал, что у России есть немало скептицизма и недоверия к такой концепции. Именно поэтому важно восстановить диалог между Европой и Россией, чтобы стороны могли обсуждать эти вопросы непосредственно.

Джаред Кушнер отметил, что в последний раз представители Европы и России общались более четырех лет назад.

Он подчеркнул, что будущее соглашение о безопасности не должно основываться только на доверии или намерениях сторон. Необходимо создать систему стимулов и взаимных интересов, которая обеспечит выполнение договоренностей.

По словам спецпредставителя президента США, соглашение о безопасности должно предусматривать механизмы мониторинга, мощное сдерживание и серьезные последствия в случае его нарушения. Над разработкой такой системы, добавил он, все стороны должны работать совместно.

Кушнер подчеркнул, что для Соединенных Штатов предоставление Украине гарантий безопасности по принципу статьи 5 НАТО является чрезвычайно серьезным шагом.

По его словам, президент Дональд Трамп открыт к такой возможности, однако подобное решение должно соответствовать интересам США.

Зеленский о гарантиях безопасности по аналогии со статьей 5 НАТО

Президент Владимир Зеленский выразил сомнение, что Украина и международные партнеры имеют общее видение того, как именно должны работать гарантии безопасности для Украины на основе статьи 5 НАТО.

По его словам, американские представители обсуждали этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом, российской и европейской сторонами.

Президент отметил, что участники переговоров готовы приблизиться к предметному диалогу и конкретным результатам по созданию для Украины механизма безопасности на основе статьи 5.

— Они (американские представители, – Ред.) обсуждали это, как я понял, с президентом (Трампом, – Ред.), с российской стороной и с европейской стороной, что они действительно готовы приблизиться к этому, приблизиться к реальным переговорам, к реальным результатам переговоров, да, чтобы предложить Украине процесс обеспечения безопасности на основе статьи, – сказал Зеленский на пресс-конференции в Берлине.

Однако президент выразил сомнение, что Украина и партнеры одинаково понимают, какие именно исключения могут предусматривать гарантии на основе статьи 5 НАТО.

— Но я не уверен, что у нас есть общее понимание исключения относительно статьи 5, как мы это понимаем, – добавил он.

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