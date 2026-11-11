Это не стремление к миру: Зеленский о требованиях Путина гарантий безопасности для РФ
- Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Дании прокомментировал требования России об изменении европейской архитектуры безопасности.
- Президент объяснил, почему считает заявления Кремля о необходимости гарантий безопасности связанными с более широкими политическими целями.
- Глава государства также высказал оценку стремлений Путина и возможных последствий российских требований для европейских стран.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему российский диктатор Владимир Путин настаивает на пересмотре европейской архитектуры безопасности и требует гарантий для России.
Об этом глава государства заявил во время выступления в парламенте Дании.
Зеленский объяснил, зачем Путину гарантии безопасности
По словам президента, в последнее время на разных уровнях все чаще раздаются заявления о якобы необходимости предоставления России гарантий безопасности. В то же время Зеленский подчеркнул, что в течение многих десятилетий никто не совершал нападений на РФ.
Москва же после завершения Второй мировой войны неоднократно развязывала войны или применяла военную силу против других государств.
— Поэтому, когда сейчас россияне говорят об архитектуре безопасности для себя или о гарантиях безопасности для России, они вряд ли говорят о настоящей безопасности и мире, — подчеркнул Зеленский.
Президент считает, что Россия хочет получить возможность беспрепятственно вмешиваться во внутренние дела других стран и использовать военную силу по своему усмотрению.
Кроме того, Кремль стремится сделать невозможным любую внешнюю поддержку демократических процессов и свободы внутри самой России.
Зеленский подчеркнул, что главная цель Путина — сохранить личную власть на неопределенный срок, а также передать следующим поколениям свои имперские взгляды, которые украинский президент в значительной степени назвал фашистскими.