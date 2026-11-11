Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему российский диктатор Владимир Путин настаивает на пересмотре европейской архитектуры безопасности и требует гарантий для России.

Об этом глава государства заявил во время выступления в парламенте Дании.

Зеленский объяснил, зачем Путину гарантии безопасности

По словам президента, в последнее время на разных уровнях все чаще раздаются заявления о якобы необходимости предоставления России гарантий безопасности. В то же время Зеленский подчеркнул, что в течение многих десятилетий никто не совершал нападений на РФ.

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Москва же после завершения Второй мировой войны неоднократно развязывала войны или применяла военную силу против других государств.

— Поэтому, когда сейчас россияне говорят об архитектуре безопасности для себя или о гарантиях безопасности для России, они вряд ли говорят о настоящей безопасности и мире, — подчеркнул Зеленский.

Президент считает, что Россия хочет получить возможность беспрепятственно вмешиваться во внутренние дела других стран и использовать военную силу по своему усмотрению.

Кроме того, Кремль стремится сделать невозможным любую внешнюю поддержку демократических процессов и свободы внутри самой России.

Зеленский подчеркнул, что главная цель Путина — сохранить личную власть на неопределенный срок, а также передать следующим поколениям свои имперские взгляды, которые украинский президент в значительной степени назвал фашистскими.

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