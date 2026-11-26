Россия готовится нанести новый массированный удар по Украине. Владимир Зеленский призвал граждан в ближайшие дни внимательно реагировать на сигналы ракетной опасности.

Украинская разведка определила приоритеты атак РФ, в соответствии с которыми Украина выстраивает противодействие.

Об этом глава государства заявил в вечернем обращении 26 ноября.

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Зеленский предупредил о массированном ударе России

По словам президента, украинская сторона располагает информацией о подготовке россиянами новой массированной атаки.

– У нас есть, к сожалению, информацию о подготовке россиянами нового массированного удара. В эти дни, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы ракетной опасности. И в России пусть знают: мы свое восстановим, и на каждый удар России мы ответим, – подчеркнул Зеленский.

Президент сообщил, что Украина продолжает работать с европейскими партнерами над получением дополнительных пакетов вооружения.

Он обсудил этот вопрос с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и командой Министерства обороны.

В Киеве, по словам Зеленского, состоялась встреча с представителями одной из стран, которая помогает Украине защищать инфраструктуру от российских атак.

— Это именно защита инфраструктуры, в частности, от разных типов дронов. Команда Офиса, правительства, наши военные – все задействованы, чтобы максимально увеличить возможности нашей защиты.

Разведка предоставляет четкую информацию о приоритетах, которые определяет Россия, и в соответствии с этими данными Украина выстраивает противодействие, – отметил глава государства.

Подготовка к обмену военнопленными с РФ

Президент рассказал о работе над возвращением украинцев из российского плена. Сейчас готовится следующий обмен военнопленными, который, по его словам, может быть значительным.

Также Украина продолжает работать над возвращением депортированных в Россию детей. Зеленский сообщил о подготовке новых шагов в этом направлении.

Он добавил, что к гуманитарной коалиции, которая работает над возвращением украинских детей, уже присоединились 54 страны.

— Это имеет значение, чтобы российские преступления не забывались и чтобы за них тоже была ответственность, чтобы дети, дети могли быть в своей стране, – подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 26 ноября российская армия нанесла удар по Украине баллистическими ракетами и 113 беспилотниками. Украинская противовоздушная оборона уничтожила и подавила 87 вражеских дронов.

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