Украина начала интеграцию компонентов отечественной антибаллистической системы FREYJA. Первые прототипы комплекса планируют получить и испытать уже этой зимой.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 25 ноября.

Украина испытает прототипы системы FREYJA этой зимой

— Уже начался процесс интеграции компонентов: нужно эффективно объединить все возможности участников программы FREYJA, чтобы эта система действительно сработала, – отметил глава государства.

По словам президента, сейчас продолжается работа над согласованием компонентов системы и решением других технических вопросов, необходимых для реализации программы.

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— Этой зимой должны быть первые прототипы и тестирование, – отметил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что одной из главных задач остается ускорение поставок ракет от международных партнеров.

Речь идет о боеприпасах для зенитных ракетных комплексов Patriot и других украинских систем противовоздушной обороны.

— К сожалению, от Соединенных Штатов у нас пока нет соответствующих хороших новостей относительно ускорения. Поставки все еще задерживаются, – сказал он.

Напомним, 1 октября Владимир Зеленский сообщил, что Украина впервые применила в боевых условиях собственную тактическую баллистическую ракету FP-7.

По словам главы государства, украинская тактическая баллистическая ракета FP-7 уже прошла первое боевое применение.

В июле украинская оборонная компания Fire Point презентовала антибаллистические ракеты FP-7.x. Их разрабатывают для использования в системе противовоздушной обороны FREYJA.

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