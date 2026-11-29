Киев готов к прекращению огня на нынешней линии столкновенной.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в эксклюзивном интервью телеканалу Al Jazeera.

Зеленский о прекращении огня на линии соприкосновения

По словам главы государства, Украина готова к прекращению боевых действий на нынешней линии соприкосновения с последующим переходом к дипломатическим переговорам.

Сейчас смотрят

Зеленский подчеркнул, что такое предложение уже является значительным компромиссом со стороны Украины, учитывая нежелание российского диктатора Владимира Путина выводить войска с украинских территорий.

– Мы готовы к таким шагам – оставаться и остановиться там, где мы стоим. Мы говорим о прекращении огня на линии соприкосновения. Это компромисс? Конечно, очень большой компромисс. Мы понимаем, что он (Владимир Путин, – Ред.) не хочет уходить с нашей земли. Именно поэтому мы говорим: ладно, остановимся здесь и перейдем к дипломатии, – сказал президент.

Комментируя роль Соединенных Штатов в мирном урегулировании, Зеленский отметил, что у Дональда Трампа достаточно полномочий в соответствии с Конституцией США, чтобы продолжать усилия, направленные на завершение войны.

В то же время украинский президент подчеркнул, что цена достижения мира не должна ложиться исключительно на Украину.

– Поэтому я надеюсь, что Дональд Трамп продолжит искать способ, как закончить эту войну, но не только в ситуации, когда за это должна платить Украина, потому что это неправильно, – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 24 ноября во время Конгресса местных и региональных властей президент Украины Владимир Зеленский заявил, что добровольный уход украинских войск из Донбасса будет означать поражение в войне.

Глава государства уточнил, что речь идет не об отступлении во время боевых действий, а об осознанном решении покинуть украинскую территорию.

По словам Зеленского, никакие гарантии безопасности не исключают риска дальнейших территориальных претензий со стороны России в случае добровольной передачи ей части украинской земли.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.