Предприятия должны вести воинский учет работников по правилам, определенным постановлением Кабмина №1487. Документ устанавливает порядок учета призывников, военнообязанных и резервистов.

В 2026 году эти правила изменились. В частности, в Порядок добавили положения об электронном взаимодействии и проверке данных. Соответствующие изменения утверждены постановлением №812.

Изменился и формат военно-учетных документов, поскольку теперь они существуют не только в бумажной, но и в электронной форме. Поэтому работодателям нужно следить за актуальностью данных работников и правильностью их учета.

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Что грозит работодателю, если при ведении учета допущены нарушения? Факты ICTV разобрались, какой штраф за нарушение воинского учета на предприятии в 2026 году, кто отвечает за ошибки и как проходят проверки.

Какой штраф за нарушение воинского учета на предприятии

Министерство обороны напомнило об ответственности за несоблюдение правил воинского учета. В особый период должностным лицам грозит штраф.

Размер штрафа за нарушение воинского учета на предприятии составляет от 34 000 до 59 500 грн. Такая ответственность предусмотрена статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Штрафы применяются за нарушение установленных требований, в частности невыполнение обязанностей по ведению и актуализации учетных данных работников.

Нарушение воинского учета на предприятии: ответственность

То, кого привлекут к ответственности, зависит от характера нарушения.

Если на предприятии не организовали воинский учет, штраф накладывают на руководителя. Если учет организован, но работник, ответственный за его ведение, допускает нарушения, отвечать будет именно это должностное лицо.

Ответственным за учет обычно назначают работника кадровой службы или штатного инспектора.

Сколько могут выписать штрафов за нарушение воинского учета на предприятии

Количество ошибок само по себе не определяет количество штрафов. Как объясняет Минобороны, выявленные во время проверки нарушения рассматриваются в рамках административного дела. Если по результатам проверки вынесено одно постановление, накладывается один штраф.

Поэтому штраф за нарушение правил ведения воинского учета на предприятии не начисляется отдельно за каждую выявленную ошибку. Значение имеет количество постановлений об административных правонарушениях.

Как проходит проверка воинского учета

Соблюдение правил проверяют во время плановых или внеплановых мероприятий. К таким проверкам привлекают представителей ТЦК и СП, государственных администраций, Государственной налоговой службы и Государственной службы Украины по вопросам труда.

О плановой проверке предприятие должны уведомить не менее чем за 10 дней до ее начала. Для внеплановой проверки предварительное уведомление не является обязательным.

Во время проверки выясняют, правильно ли организован воинский учет и выполняет ли ответственное лицо возложенные на него обязанности.

На что обратить внимание работодателям в 2026 году

Порядок воинского учета предусматривает использование электронного взаимодействия между государственными информационными системами для сверки данных, если такая техническая возможность есть.

За организацию персонального воинского учета на предприятии отвечает руководитель. Он также должен обеспечить полноту, достоверность и своевременность предоставления необходимых сведений.

Таким образом, за нарушение воинского учета на предприятии предусмотрена ответственность. В 2026 году в особый период для должностных лиц установлен штраф от 34 000 до 59 500 грн. При этом конкретное ответственное лицо зависит от того, какое именно нарушение допустили на предприятии.

Подробнее о том, как в 2026 году нужно вести воинский учет на предприятии, Факты ICTV рассказывали отдельно.

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