YouTube в августе 2026 года повысил стоимость Premium для украинских пользователей. В зависимости от тарифа ежемесячная плата выросла на 50–150 грн.

В Украине подорожали все основные планы, а именно индивидуальный, семейный и студенческий. Но даже после повышения украинская подписка остается дешевле Premium во многих странах Европы и США.

Какие цены на YouTube Premium в Украине и сколько придется заплатить в других странах, читайте на Фактах ICTV.

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Сколько стоит YouTube Premium в Украине

Новые тарифы YouTube Premium:

индивидуальный — 179 грн в месяц вместо 99 грн;

семейный — 299 грн в месяц вместо 149 грн;

студенческий — 109 грн в месяц вместо 59 грн.

Больше всего подорожал семейный план — на 150 грн, или более чем вдвое. Индивидуальный тариф вырос на 80 грн, а студенческий — на 50 грн. О новых ценах YouTube сообщил украинским пользователям 20 августа 2026 года.

Что дает YouTube Premium

Полный Premium позволяет смотреть видео без рекламы, загружать контент для просмотра без интернета и пользоваться фоновым воспроизведением. Последняя функция позволяет слушать видео или подкасты после блокировки экрана или во время использования другого приложения.

В подписку также входит YouTube Music Premium. Пользователь может слушать музыку без рекламы, в фоновом режиме и загружать композиции для офлайн-прослушивания.

Чем студенческий Premium отличается от обычного

По набору основных возможностей студенческий тариф не является урезанной версией Premium. Его главное отличие — более низкая цена для студентов, которые соответствуют требованиям сервиса и могут подтвердить свой статус.

В Украине студенческий Premium после повышения стоит 109 грн в месяц. Для сравнения, обычный индивидуальный план стоит 179 грн.

Студенческий статус нужно периодически подтверждать. Если пользователь больше не соответствует условиям студенческой подписки, он может потерять право на льготный тариф.

Что такое YouTube Premium Lite

Вместе с повышением цены полного Premium YouTube начал расширять в Украине доступность более дешевого тарифа Premium Lite.

Он рассчитан на пользователей, которым прежде всего нужен просмотр большинства видео без рекламы, но не нужен полный набор возможностей Premium. В частности, YouTube Music Premium в Lite не входит, а реклама остается в отдельных видах контента.

В Украине этот тариф начал появляться в конце августа. На отдельных устройствах его стоимость составляла $2,99 в месяц.

Появление Lite стало одним из факторов, на фоне которых YouTube пересмотрел украинские тарифы, поскольку пользователям фактически предлагают более дешевый вариант с меньшим количеством возможностей или полный Premium по новой цене.

Сколько стоит YouTube Premium в Польше

Цены на YouTube Premium в разных странах неодинаковые. В Польше индивидуальный тариф стоит около 29,99 злотых в месяц.

Сколько стоит YouTube Premium в Германии

В Германии цена индивидуального тарифа составляет €14,99 в месяц.

Сколько стоит YouTube Premium в Испании

В Испании цена месячной подписки по индивидуальному тарифу составляет €15,99.

Сколько стоит YouTube Premium в Италии

В Италии за индивидуальный тариф придется заплатить до €20,99 в месяц.

Сколько стоит YouTube Premium в Словакии

В Словакии актуальные каталоги указывают €15,99 за индивидуальный план.

Сколько стоит YouTube Premium в США

В США цена составляет $15,99 в месяц. Для сравнения, украинский индивидуальный Premium стоит 179 грн в месяц, что по курсу на 1 октября 2026 года составляет около $4.

То есть по номинальной стоимости украинский тариф остается значительно дешевле аналогичной подписки в США и большинстве приведенных европейских стран.

Однако цены меняются в зависимости от страны, способа оформления и платформы, поэтому актуальную сумму YouTube показывает непосредственно во время оформления подписки.

Почему YouTube повысил цены

YouTube пересматривает тарифы Premium в разных странах, объясняя это развитием сервиса и его функций. В Украине повышение произошло в августе 2026 года.

На тот же период пришлось расширение доступности Premium Lite. Поэтому украинские пользователи получили два разных варианта, в частности более дешевый Lite для тех, кому прежде всего нужно меньше рекламы, и полный Premium с доступом ко всем основным функциям и YouTube Music.

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