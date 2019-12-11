Борис Баум на меня уже не влияет – Олег Марусяк

Народный депутат от Слуги народа говорит, что одиозный российский бизнесмен давал ему советы, но больше не влияет на разработку закона об игорном бизнесе.
Олег Марусяк опровергает информацию о его связи с российским бизнесменом Борисом Баумом, хотя признает, что советы Баума могли быть заангажированы.
– Борис Баум – это гражданин Латвии, приглашенный как эксперт и человек, который хорошо разбирается в игорном бизнесе. Он был на уровне советов и не влияет ни на какие процессы.
Какая разница – российский он бизнесмен или американский? Человек разбирается в этом вопросе и дает советы. Сейчас он устранился, его уже нет. Мне жаль, потому что была возможность получать качественную информацию.
Я не знаю, была ли в его действиях какая-то подоплека, были ли его советы заангажированы. Сейчас Баум не общается с нами по этому вопросу. Это его решение, а не наше, – говорит Олег Марусяк.
По информации Управления государственной охраны Украины, Баум Борис Петрович получил пропуск в финансовый комитет Верховной Рады по запросу народного депутата Олега Марусяка на правах его помощника. Однако в списке помощников Олега Марусяка Борис Баум не значится.
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Как сообщали ранее, Борис Баум много лет работал в структурах российского бизнесмена Александра Бабакова, представителя российской группировки Лужниковские.
Бориса Баума и Олега Марусяка обвиняли в лоббировании такой модели легализации игорного бизнеса в Украине, которая выгодна гостиницам, принадлежащим группе Лужниковские. По информации СМИ, народный депутат Олег Марусяк входит в депутатскую группу друга Владимира Зеленского Ильи Павлюка, которого называют королем контрабанды.