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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Борис Баум на меня уже не влияет – Олег Марусяк

Народный депутат от Слуги народа говорит, что одиозный российский бизнесмен давал ему советы, но больше не влияет на разработку закона об игорном бизнесе.

Борис Баум на меня уже не влияет – Олег Марусяк

Олег Марусяк опровергает информацию о его связи с российским бизнесменом Борисом Баумом, хотя признает, что советы Баума могли быть заангажированы.

– Борис Баум – это гражданин Латвии, приглашенный как эксперт и человек, который хорошо разбирается в игорном бизнесе. Он был на уровне советов и не влияет ни на какие процессы.

Какая разница – российский он бизнесмен или американский? Человек разбирается в этом вопросе и дает советы. Сейчас он устранился, его уже нет. Мне жаль, потому что была возможность получать качественную информацию.

Я не знаю, была ли в его действиях какая-то подоплека, были ли его советы заангажированы. Сейчас Баум не общается с нами по этому вопросу. Это его решение, а не наше, – говорит Олег Марусяк.

По информации Управления государственной охраны Украины, Баум Борис Петрович получил пропуск в финансовый комитет Верховной Рады по запросу народного депутата Олега Марусяка на правах его помощника. Однако в списке помощников Олега Марусяка Борис Баум не значится.

Борис Баум Олег Марусяк

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Как сообщали ранее, Борис Баум много лет работал в структурах российского бизнесмена Александра Бабакова, представителя российской группировки Лужниковские.

Бориса Баума и Олега Марусяка обвиняли в лоббировании такой модели легализации игорного бизнеса в Украине, которая выгодна гостиницам, принадлежащим группе Лужниковские. По информации СМИ, народный депутат Олег Марусяк входит в депутатскую группу друга Владимира Зеленского Ильи Павлюка, которого называют королем контрабанды.

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