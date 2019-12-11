Борис Баум на меня уже не влияет – Олег Марусяк

Народный депутат от Слуги народа говорит, что одиозный российский бизнесмен давал ему советы, но больше не влияет на разработку закона об игорном бизнесе.

Олег Марусяк опровергает информацию о его связи с российским бизнесменом Борисом Баумом, хотя признает, что советы Баума могли быть заангажированы.

– Борис Баум – это гражданин Латвии, приглашенный как эксперт и человек, который хорошо разбирается в игорном бизнесе. Он был на уровне советов и не влияет ни на какие процессы.

Какая разница – российский он бизнесмен или американский? Человек разбирается в этом вопросе и дает советы. Сейчас он устранился, его уже нет. Мне жаль, потому что была возможность получать качественную информацию.

Я не знаю, была ли в его действиях какая-то подоплека, были ли его советы заангажированы. Сейчас Баум не общается с нами по этому вопросу. Это его решение, а не наше, – говорит Олег Марусяк.