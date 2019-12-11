Борис Баум на мене вже не впливає – Олег Марусяк

Народний депутат від Слуги народу каже, що одіозний російський бізнесмен давав йому поради, але більше не впливає на розробку закону про гральний бізнес.

Олег Марусяк спростовує інформацію про його зв’язки з російським бізнесменом Борисом Баумом, хоча визнає, що поради Баума могли бути заангажовані.

– Борис Баум – це громадянин Латвії, запрошений як експерт і людина, яка добре розуміється в гральному бізнесі. Він був на рівні рад і не впливає на жодні процеси.

Яка різниця – російський він бізнесмен чи американський? Людина розбирається в цьому питанні і дає поради. Зараз він усунувся, його вже немає. Мені шкода, тому що була можливість отримувати якісну інформацію.

Я не знаю, чи був в його діях якийсь підтекст, чи були його поради заангажовані. Зараз Баум не спілкується з нами щодо цього питання. Це його рішення, а не наше, – каже Олег Марусяк.