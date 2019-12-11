Борис Баум на мене вже не впливає – Олег Марусяк

Народний депутат від Слуги народу каже, що одіозний російський бізнесмен давав йому поради, але більше не впливає на розробку закону про гральний бізнес.
Олег Марусяк спростовує інформацію про його зв’язки з російським бізнесменом Борисом Баумом, хоча визнає, що поради Баума могли бути заангажовані.
– Борис Баум – це громадянин Латвії, запрошений як експерт і людина, яка добре розуміється в гральному бізнесі. Він був на рівні рад і не впливає на жодні процеси.
Яка різниця – російський він бізнесмен чи американський? Людина розбирається в цьому питанні і дає поради. Зараз він усунувся, його вже немає. Мені шкода, тому що була можливість отримувати якісну інформацію.
Я не знаю, чи був в його діях якийсь підтекст, чи були його поради заангажовані. Зараз Баум не спілкується з нами щодо цього питання. Це його рішення, а не наше, – каже Олег Марусяк.
Тим часом, за інформацією Управління державної охорони України, Баум Борис Петрович отримав перепустку в фінансовий комітет Верховної Ради на вимогу народного депутата Олега Марусяка на правах його помічника. Однак в списку помічників Олега Марусяка Бориса Баума немає.
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Як повідомляли раніше, Борис Баум багато років працював в структурах російського бізнесмена Олександра Бабакова, представника російського угруповання Лужниковські.
Бориса Баума і Олега Марусяка звинувачували в лобіюванні такої моделі легалізації грального бізнесу в Україні, яка вигідна готелям, що належить групі Лужниковські. За інформацією ЗМІ, народний депутат Олег Марусяк входить до депутатської групи друга Володимира Зеленського Іллі Павлюка, якого називають королем контрабанди.