Фракция Слуга народа разрабатывает этический кодекс, который предусматривает, в частности, исключение депутатов из политсилы.

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что получил от народного депутата Александра Дубинского (Слуга народа – Ред.) этический документ, который предусматривает исключение из фракции за системные нарушения.

– Вчера получил от господина Дубинского неожиданно качественный документ – реально прикольный, я почитал, нечего ни добавить, ни убрать. Мы разослали его депутатам, чтобы они предоставили свои предложения. Затем сведем это в один документ, после чего покажем его всем журналистам, – сказал Давид Арахамия журналистам.

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Черновой вариант этого кодекса имеет две страницы. Среди основных положений документа – принимать решения фракции, не вводить в заблуждение своих коллег, не дискредитировать депутатское объединение, в которое входит Слуга народа.

Юридической силы этот документ иметь не будет.

Исключение из фракции будет крайней мерой наказания. Ему будут предшествовать маленькие санкции в виде системы предупреждений.

Напомним, ранее из фракции Слуга народа исключили народных депутатов Романа Иванисова, Антона Полякова и Анну Скороход.