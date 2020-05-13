Выделение Украине €1,2 млрд поддержал Европарламент

Европарламент принял решение о рассмотрении по ускоренной процедуре вопроса о выделении 10 странам-соседям пакета помощи в €3 млрд для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса. Из этой суммы Украина получит €1,2 млрд.

С 689 евродепутатов за проголосовали 602, против — 80, еще 7 воздержались.

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Также 13 мая Европарламент продлил действие Соглашения между ЕС и Украиной о сотрудничестве в науке и технологиях (от 2002 года).

Ранее сообщалось, что ЕС выделит Украине макрофинансовую помощь в размере €1,2 млрд для преодоления последствий эпидемии коронавируса двумя траншами. Первые €600 млн страна получит при условии успешного сотрудничества с МВФ. Для перечисления еще €600 млн необходимо провести реформы.