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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Виділення Україні €1,2 млрд підтримав Європарламент

Європарламент ухвалив рішення про розгляд за прискореною процедурою питання про виділення 10 країнам-сусідам пакету допомоги у €3 млрд для подолання економічних наслідків пандемії коронавірусу. З цієї суми Україна отримає €1,2 млрд.

З 689 євродепутатів за проголосували 602, проти – 80, ще 7 утрималися.

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Також 13 травня Європарламент продовжив дію Угоди між ЄС і Україною про співробітництво у науці та технологіях (від 2002 року).

Раніше повідомлялося, що ЄС виділить Україні макрофінансову допомогу в розмірі €1,2 млрд для подолання наслідків епідемії коронавірусу двома траншами. Перші €600 млн країна отримає за умови успішної співпраці з МВФ. Для перерахування ще €600 млн необхідно здійснити реформи.

Джерело: Укрінформ

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