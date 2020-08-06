Нафтогаз прогнозирует повышение цен на газ осенью

В Нафтогазе прогнозируют, что стоимость газа осенью может вырасти почти на 40%.

Об этом заявил председатель правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев в эфире одного из телеканалов.

По словам чиновника, сейчас рынок показывает, что осенью цена на газ повысится.

Читайте: Подорожание электроэнергии: украинцев ждет повышение коммуналки и цен в магазинах

— Но, будет ли рост цены таким, не будет, трудно предвидеть. Мы делаем все для того, чтобы наше ценообразование было максимально прозрачным и максимально справедливым, — добавил он.

Коболев также отметил, что в последние годы украинский рынок газа стал дешевле по прямому импортный паритет.

Цена газа в августе выросла

Нафтогаз установил цену на газ для бытовых потребителей в августе на уровне 3,24 грн/кубометр (с НДС и без стоимости доставки).

В НАК рост цен объясняют приближением отопительного сезона. В Нафтогазе говорят, что, несмотря на повышение цен ближе к отопительному сезону, стоимость газа в 2020 году будет ниже по сравнению с прошлым примерно на 30%.