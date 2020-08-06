Нафтогаз прогнозує підвищення цін на газ восени

У Нафтогазі прогнозують, що вартість газу восени може зрости майже 40%.

Про це заявив голова правління НАК Нафтогаз Андрій Коболєв в ефірі одного з телеканалів.

За словами чиновника, нині ринок показує, що восени ціна на газ підвищиться.

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– Але, чи буде зростання ціни таким, чи не буде, важко передбачати. Ми робимо все для того, щоб наше ціноутворення було максимально прозорим і максимально справедливим, – додав він.

Коболєв також зазначив, що останніми роками український ринок газу став дешевшим через прямий імпортний паритет.

Ціна газу у серпні зросла

Нафтогаз встановив ціну на газ для побутових споживачів у серпні на рівні 3,24 грн/кубометр (з ПДВ та без вартості доставки).

У НАК зростання цін пояснюють наближенням опалювального сезону. У Нафтогазі кажуть, що, попри підвищення цін ближче до опалювального сезону, вартість газу в 2020 році буде нижчою у порівнянні з минулим приблизно на 30%.