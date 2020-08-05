Нафтогаз установил цену на газ для бытовых потребителей в августе на уровне 3,24 грн/кубометр (с НДС и без стоимости доставки).

То есть стоимость голубого топлива за месяц выросла на 27 копеек за кубометр, или на 9%.

В НАК рост цен объясняют приближением отопительного сезона.

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С 1 августа не действует постановление Кабмина о возложении на Нафтогаз специальных обязанностей на рынке газа (ПСО), а все бытовые потребители переведены на тариф Месячный. Он предусматривает пост-оплату за потребленный газ.

В июле 2020 цена на газ также выросла — на 7% (до 2,298 тыс. грн за тысячу кубометров).

В то же время в Нафтогазе говорят, что, несмотря на повышение цен ближе к отопительному сезону, стоимость газа в 2020 году будет ниже по сравнению с прошлым примерно на 30%.

Источник: Нафтогаз