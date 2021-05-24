Земельная реформа позволит постепенно становиться всем богаче — Милованов

Введение земельной реформы в Украине добавит в бюджеты различных уровней примерно $2 млрд или около 1,5% ВВП.

Об этом заявил советник председателя Офиса президента Тимофей Милованов во время выступления на всеукраинском форуме Украина 30. Земля.

— Я думаю, что реформа медленная и обрезана. Экономическое развитие будет медленнее. Но оно все равно будет, — сказал он.

Как объяснил экс-министр экономики, по расчетам Киевской школы экономики, даже такой вариант реформы в будущем придаст около $2 млрд, что составляет примерно 1,5% ВВП.

По словам Милованова, земельная реформа позволит тем людям, которые сегодня работают и имеют землю в своей собственности, получать финансирование под залог этой земли по белым схемам.

По его мнению, это поднимет продуктивность производства на земле и позволит понемногу становиться всем богаче. Потому это в приоритете сейчас.

— И местным общинам, ведь они будут собирать больше налогов и получать больше инвестиций в землю, — отметил чиновник.

Кроме того, Милованов сказал, что нужно будет тщательно следить за тем, чтобы при запуске земельной реформы не было рейдерства и других злоупотреблений.

— Однако эта реформа с ограничением 100 га земли в одни руки гарантирует, что если и будут пытаться захватить землю, то это будут делать через каких-то людей, у них ограниченные масштабы будут, надо иметь систему подставных лиц. Но Министерство юстиции и правоохранительные органы это увидят в реестрах. Будут мониторить, как земля передается, — добавил он.

Зеленский подписал закон о проведении земельной децентрализации

Сегодня, 24 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о дерегуляции и управлении в сфере земельных отношений.

Документ предусматривает передачу земли государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.

По мнению главы государства, этот закон в корне меняет землеустройство нашего государства.