В СМИ пишут о том, что ЗАО Белорусская нефтяная компания до сих пор не подтвердило планы по поставкам бензина марки А-95 в Украину.

Некоторые эксперты говорят о том, что это – лишь задержка, которая не повлияет на возможность закупить бензин А-95 в Беларуси.

А участники рынка говорят, что вообще не стоит рассчитывать на поставки А-95 из Беларуси.

Факты ICTV рассказывают, стоит ли ожидать остановки части поставок бензина из Беларуси и как эта ситуация повлияет на рынок в Украине.

Предпосылки для остановки

Решение Беларуси, которая находится под санкциями, об остановке поставок – довольно странное. Как пишет директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, сейчас около 50% украинского рынка пользуются белорусским А-95.

То есть закрыть поставки – это не только потери для Украины, но и для Беларуси. Тем не менее, возможна определенная турбулентность на рынке.

– В худшем случае мы просто привезем бензин из другого источника. Возможна небольшая турбулентность. Но я не думаю, что это будет дефицит или значительный взлет цен. Думаю, что мы пройдем этот этап, – сказал Фактам ICTV Куюн.

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, ситуацию с возможной остановкой поставок А-95 из Беларуси не стоит связывать с посадкой самолета Ryanair и ответом на это Украины.

– Белорусские заводы встали на реконструкцию еще три недели назад, причем оба. Нужно понимать, что ни реконструкция, ни переработка, ни поставщики и получатели нефтепродуктов – это не вопрос для решения на уровне Минска. Эти вещи жестко решаются Роснефтью. Если Минск будет позволять себе любые отклонения от “генеральной политики партии”, то на Минск тут же перекроется заслонка на поставку нефти на переработку, – объясняет Пендзин.

То есть дело может реально быть только в том, что заводы Беларуси не рассчитали потери во время реконструкции и в настоящее время не рискуют поставлять А-95 в Украину.

В то же время, нам все равно придется искать новые пути поставок нефтепродуктов, что может стать довольно трудной задачей.

Изменение ситуации

Эксперты сходятся во мнении, что проблем с дефицитом бензина на украинском рынке не будет. Задача – удовлетворить спрос на А-95, значительная часть поставок которого под угрозой.

По мнению Куюна, это не то, с чем не сможет справиться Украина.

– Мы можем привезти белорусские бензины морем, через наш морской перевал. Кроме того, у нас есть мощности Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Они заявили, что готовы это сделать. Проблема в том, что это может произойти неожиданно. Если бы это было планово, то все бы подготовились, законтрактовались и привезли. А когда за несколько дней до следующего месяца говорят, что его (бензина А-95, – Ред.) не будет – это вызывает дискомфорт, – объясняет Куюн.

Но эта ситуация поднимает еще один вопрос – энергетической безопасности Украины. Дело в том, что значительная часть поставщиков на рынок бензина Украины принадлежит к России и Беларуси (более 50%).

По словам Пендзина, частично это обусловлено тем, что в Украине используется устаревший стандарт дизеля, который сегодня производят только Россия и Беларусь.

– Европейские и прибалтийские заводы производят дизель евро-5 и евро-6. В украинских танках со старыми двигателями, тепловозах Укрзализныци плещется дизель евро-2 и евро-3… Украинская модернизированная военная техника основывается на тяговых мощностях, унаследованных от Советского Союза. Евро-6 просто нельзя залить в этот двигатель. Ну и евро-5 и евро-6 вдвое дороже, – объясняет эксперт.

Конечно, обновить технику мы так быстро не сможем. Кроме того, это очень затратная акция для нашего государства. Но от энергетической зависимости от РФ и Беларуси можно было бы избавиться с помощью производства дизеля на собственных мощностях.

Однако в ближайшее время нам нужно будет решать не только бензиновую проблему.

Только начало?

Вместе с информацией о прекращении поставок бензина А-95 в Украину, появилась и новость о том, что Беларусь собирается также управлять ввозом украинских товаров.

– По оперативной информации, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель. Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая №292, – пишет заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

Ситуацию можно считать проблемной, но не критичной, если речь идет об экспорте товаров в Беларусь. Пендзин говорит, что мы в основном поставляем туда продукты питания.

Хотя жесткий контроль экспорта для нас – неприятный сигнал, вряд ли случится так, что мы не найдем, куда продать свои товары.

– Если Беларусь сейчас для нас “закроют”, мы всегда найдем пути для того, чтобы продать товары. Сегодня на мировом рынке нет вопросов по реализации продукции аграрного сектора. Ничего трагического не будет, хотя и следует ожидать определенных проблем для поставщиков, – говорит член Экономического дискуссионного клуба.

Куда хуже, если Беларусь запретит экспорт товаров в Украину. В таком случае мы можем остаться без нескольких критических ресурсов, которые трудно будет заменить. В частности, в позициях энергоносителей и продукции машиностроения.

Но трудно представить, что Беларусь пойдет на такой шаг, ведь сейчас она получает прибыль от торговли с Украиной. И опять же, поскольку Беларусь находится под санкциями, для нее это станет отчаянным шагом.

В общем, нужно еще дождаться официальных заявлений Беларуси как насчет бензина, так и насчет импорта украинских товаров.

Ясно одно – решение по бензину является скорее попыткой перестраховаться, чтобы в дальнейшем не оставить собственную страну без бензина. Но даже если его примут, то вряд ли оно будет длительным.