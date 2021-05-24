Министерство развития экономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, отталкиваясь от которых автозаправочные станции могут устанавливать свою наценку.

Отныне средняя стоимость 1 литра дизельного топлива составляет 20,89 грн, а 1 литра бензина — 24,84 грн.

Учитывая максимальные наценки, которые, согласно постановлению правительства о госрегулировании цен, не должны быть больше, чем 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на дизельное топливо, стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,84 грн за литр, а дизельного топлива — 27,89 грн за литр.

Госрегулирование цен на бензин

14 мая правительство ввело временное госрегулирование цен на бензин и дизель. В частности, речь идет о предельных уровнях торговой надбавки к средней цене дизельного топлива — не выше 7 грн/литр и бензина — не выше 5 грн/литр.

Но в Минэкономики отметили, что регулирование максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается топлива класса премиум.

Действие документа распространяется только на бензин марок А-92 и А-95, а также дизтопливо.