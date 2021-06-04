Новая почта инвестировала 6 млн грн в Киевскую школу экономики

В течение последних трех лет Новая почта инвестировала в Киевскую школу экономики (KSE) 6 млн грн. Компания поддерживает учебную программу Центра экономической журналистики Экономика, рынки и анализ данных, и с 2021 года основала именную стипендию для студентов магистерской программы по экономическому анализу. Стипендии будут покрывать 90% стоимости обучения для 10 талантливых абитуриентов и абитуриенток.

В 2021 году Новая почта приняла решение увеличить свою поддержку и добавить к ежегодному институциональному взносу грант на обустройство благоприятного образовательного пространства в новом здании Школы.

— Киевская школа экономики наконец за много лет получила собственное удобное и современное помещение, и мы рады присоединиться к его обустройству. Убежден, что это учебное заведение будет трамплином для многих талантливых людей, которые станут мощным драйвером для возрождения экономики страны. А Новая почта и в дальнейшем будет поддерживать тех, кто, как и мы, стремится изменить мир к лучшему, — сказал совладелец Новой почты Вячеслав Климов.

Этаж станет центром как студенческой, так и административной жизни. Кроме трех аудиторий, на нем размещается оупен-спейс, где члены команды Школы будут разрабатывать новые программы и улучшать существующие.

Благодаря концепции мобильных рабочих мест на этаже смогут комфортно учиться и работать 140 студентов и сотрудников.

— Для нас важно, чтобы не только стены и мебель, но и атмосфера на этаже говорила с гостями голосом нашего партнера. Уверена, что благодаря наполнению Киевской школы экономики посетители смогут в очередной раз убедиться в силе креатива и вдохновения, которое несет в себе компания Новая почта. Мы с нетерпением ожидаем финального аккорда в обустройстве этого этажа вместе с партнерами, — отметила директор по партнерству КSE Светлана Денисенко.

Ежедневно сотни наших студентов, членов команды и гостей будут проводить время в пространстве, рассказывающем историю успеха компаний и людей, которые их развивают, а также — о беспрецедентных историях сотрудничества, меняющих реальность вокруг.