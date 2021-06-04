Нова пошта інвестувала 6 млн грн у Київську школу економіки

Протягом останніх трьох років Нова пошта інвестувала у Київську школу економіки (KSE) 6 млн грн. Компанія підтримує навчальну програму Центру економічної журналістики Економіка, ринки та аналіз даних, та з 2021 року заснувала іменну стипендію для студентів магістерської програми з економічного аналізу. Стипендії покриватимуть 90% вартості навчання для 10 талановитих абітурієнтів та абітурієнток.

У 2021 році Нова пошта ухвалила рішення збільшити свою підтримку і додати до щорічного інституційного внеску грант на облаштування сприятливого освітнього простору у новій будівлі Школи.

— Київська школа економіки нарешті за багато років отримала власне зручне та сучасне приміщення, і ми раді долучитися до його облаштування. Переконаний, що цей навчальний заклад буде трампліном для багатьох талановитих людей, які стануть потужним драйвером для відродження економіки нашої країни. А Нова пошта й надалі підтримуватиме тих, хто, як і ми, прагне змінити світ на краще, – сказав В’ячеслав Климов, співвласник Нової пошти.

Поверх стане осередком як студентського, так і адміністративного життя. Окрім трьох аудиторій, на ньому розміщується оупен-спейс, де члени команди Школи розроблятимуть нові програми та покращуватимуть нинішні.

Завдяки концепції мобільних робочих місць на поверсі зможуть комфортно навчатися та працювати 140 студентів та співробітників.

— Для нас важливо, щоб не лише стіни та меблі, а й атмосфера на поверсі говорила з гостями голосом нашого партнера. Переконана, що завдяки наповненню Київської школи економіки відвідувачі зможуть вкотре переконатися у силі креативу та натхнення, яке несе у собі компанія Нова пошта. Ми з нетерпінням очікуємо фінального акорду в облаштуванні цього поверху разом з партнерами, – зазначила Світлана Денисенко, директор з партнерства КSE.

Щодня сотні наших студентів, членів команди та гостей проводитимуть час у просторі, що розповідає історію успіху компаній та людей, які їх розвивають, а ще – про безпрецедентні історії співпраці, що змінюють реальність довкола.