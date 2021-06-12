Таран рассказал на что Украина потратит $150 млн помощи от США

Киев направит $150 млн, которые были выделены Пентагоном на поддержку Вооруженных сил Украины, на средства связи и радиолокационной борьбы.

Кроме того, часть денег потратят на повышение боеспособности армии и ее совместимости с НАТО, рассказал министр обороны Украины Андрей Таран.

— Речь идет о закупках противоартиллерийской радаров, средств для борьбы с беспилотниками, защищенной связи, а также оборудование для повышения безопасности частей ВВС, — сказал глава оборонного ведомства.

По его словам, мероприятия по реализации Украиной оборонной реформы продолжаются. Кроме того, усиливается гражданский контроль над ВСУ.

Таран напомнил, что 14 июня в Брюсселе состоится саммит лидеров государств-членов НАТО, в повестке дня которого числится множество вопросов, связанных с Украиной.

Испытания крупнокалиберного оружия

Накануне министр обороны Украины сообщил об успешных испытаниях крупнокалиберных пулеметов и новейших винтовок отечественного производства.

Таран подчеркнул, что представленные образцы вооружения способны поражать бронетехнику, а потому очень востребованы в ВСУ.

По его словам, как только все испытания будут завершены, Минобороны сразу же внесет пулеметы и винтовки в оборонный заказ.